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23 Haziran 2018 17:08

Tokat’ta patates 2 lira, soğan 3 liradan satılıyor

Büyükşehirlerde 4 lira ile 7 lira arasında değişen fiyatlarda satılan patatesin kilosu Tokat’ta 2 lira soğan ise 3 lira 30 kuruştan satılıyor.

Tokat’ta patates 2 lira, soğan 3 liradan satılıyor

23 Haziran 2018 17:08


Patates ve soğana bayramdan sonra gelen zamlar büyükşehirlerde tavan yaparken, Tokat’ta fiyatlar yarı yarıya düşük. Mahmutpaşa Mahallesi’nde kurulan Cumartesi pazarında tezgahlarda yerini alan patates 2 lira ile 3 lira 30 kuruş arasında soğan ise 3 lira 30 kuruştan satışa çıkarıldı. Uzun yıllardır pazarcılık yapan Ayhan Kepenek, patates ve soğanda pazarcıların para kazanmadığını büyük tüccar ve komisyoncuların para kazandığını ileri sürdü. Patatesi fiyatlarının büyük şehirlere göre Tokat’ta düşük olduğunu belirten Kepenek, "Patates geçen hafta 4 lira idi bu hafta düştü. 2 buçuk lira ile 3 lira 30 kuruş arasında değişiyor. Fiyat aslında düşmedi, biz aşağıya çektik biraz. Yani kardan fedakarlık yaptık, kar yok bugün" dedi.


Ahmet Malikzada ise İstanbul’da 6 lira olan soğanın Tokat’ta kilosunun 3 lira 30 kuruş olduğunu belirterek,"Ucuz olunca kimse almıyor, pahalı olunca alıyorlar" diye konuştu.




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