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15 Mayıs 2018 14:12

Tokat’ta Ramazan Öncesi Fırın Denetimi Yapıldı

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimlerine başladı.

Tokat’ta Ramazan Öncesi Fırın Denetimi Yapıldı

15 Mayıs 2018 14:12


Zabıta ekipleri fırınlarda gerekli denetimleri yaparak temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını ve genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı. Halkın sağlığını korumak için fırınlarda rutin kontroller yaptıklarını belirten Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, "Vatandaşlarımızın daha iyi, kaliteli hizmet alabilmeleri, sağlıklı ve temiz ekmek yiyebilmeleri için fırınlarda rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayının da yaklaşması nedeniyle denetimlerimizi biraz daha sıklaştırdık. Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini dikkate alıyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan, halkımızın sağlığını hiçe sayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulanacaktır. Belediye olarak bu tür denetimlerimiz aralıksız olarak devam edeceğiz" diye konuştu.


Zabıta Müdürü Metin Günfer, denetimlerin sıklıkla yapılacağını belirterek 230 gram ramazan pidesinin fiyatının 1,5 lira olduğunu söyledi.




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