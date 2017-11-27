Tokat’ta sağlıksız koşullarda paketlenmiş 300 kilo balık ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde bağlı Değirmenli köyü mevkinde bulunan D-100 karayolunda yol kontrollerine başladı. Durdurulan bir yolcu otobüsüne yapılan aramada, menşei belgesi, nakil belgesi ve veteriner sağlık raporu bulunmayan, 43 adedi avlanma boyutu olarak belirlenmiş 90 santimin altında ve bütün olarak kutulanmış 300 kilo yayın balığı ele geçirildi. Ele geçen balıklar Erbaa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edilirken, nakil sorumlusuna 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre bin 155 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.