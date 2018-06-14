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14 Haziran 2018 10:21

Tokat’ta sıra dışı doğa olayı objektiflere yansıdı

Dünya’da nadir görülen doğa olaylarından olan ’Mammatus Bulutları’, Tokat’ta objektiflere yansıdı.

Tokat’ta sıra dışı doğa olayı objektiflere yansıdı

14 Haziran 2018 10:21


Tokat’ta güneşli havanın ardından gökyüzünü kaplayan bulutlar görenleri şaşırttı. Fotoğraf tutkunu Alpaslan Altıntaş’ın objektifine yansıyan doğa olayını görenler gözlerine inanamadı.


Genelde şiddetli fırtınalar öncesinde bulutların oluşturduğu manzaranın adı bilimsel olarak ’Mammatokümülüs’ olarak biliniyor. İsimlerini ’meme’ sözcüğünden alan bulutların oluşturduğu keseciklere ’Mammae’ adı veriliyor. Nadir görülen iklim olaylarından biri olan ’Mammatus Bulutları’ kesecik benzeri desenler oluşturuyor. Nadiren 15 dakika ile birkaç saat arası varlıklarını koruyabiliyorlar.




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