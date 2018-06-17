Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle M.Ö.’yü takibe aldı. Takibin tamamlanması sonrasında operasyon gerçekleştirilen ekipler M.Ö.’ye ait ev ve eklentilerinde yaptığı arama neticesinde geyik ve boğa figürlü 2 adet heykelcik ile 2’si gümüş, 9 tanesi ise bronz toplamda 11 sikke ele geçirdi. Emniyet güçleri tarafından M.Ö. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlerin koruma altına alındığı öğrenildi.