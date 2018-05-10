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10 Mayıs 2018 15:01

Tokat’ta Uluslararası Yamaç Paraşütü Yarışmasına yağmur engeli

Tokat’ta, 5’incisi düzenlenen Uluslararası Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması 3’üncü günü yarışları sağanak yağmur nedeniyle yapılamadı.

Tokat’ta Uluslararası Yamaç Paraşütü Yarışmasına yağmur engeli

10 Mayıs 2018 15:01


Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt beldesinde 7-12 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışmasına Türkiye başta olmak üzere Finlandiya, Norveç, Irak, İran ve Makedonya’dan 60 sporcu katıldı. Bin 200 metre rakımlı Mercimek Tepe’de yapılan yarışmaya katılanlar hava şartları nedeniyle zor anlar yaşadı. Yarışmaların yapılacağı alanda hazırlık yapan sporcular sağanak yağış nedeni ile sosyal tesiste bir süre yağmurun dinmesini bekledi. Yağmurun dinmesinin ardından olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeni ile yarışmacılar uçuş yapamadı. 3 paraşütçü gösteri amaçlı olarak yamaç paraşütü ile kısa mesafe uçuş yaptı.


Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, yamaç paraşütü yarışlarında hava muhalefeti nedeniyle aksamalar yaşandığını ifade ederek, "Yarışma iki gün daha devam edecek. Ben tüm yamaç paraşütü sporu meraklılarını ilçemize Mercimektepe’ye davet ediyorum" dedi.


Yamaç paraşütü yarışması Cuma günü düzenlenecek olan yarışmalarla devam edecek, yarışma Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.




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