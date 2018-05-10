Tokat’ta Ünye rüzgarı

Tokat Cumhuriyet Meydanında başlayan tanıtım günlerinde Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, dört yıldır Ünye’nin geçmişine ve geleceğini ortaya çıkarma noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gerek hükumetimiz gerek Ünye Belediyesi olarak ve özel yatırımcılar olarak Ünye’yi yeniden tanıtmak ve ortaya çıkarmak noktasında ciddi bir çalışma yürüttük. Dört yılın sonunda İstanbul’da konuştuğumuz tanıtım günlerini yakın ilişkiler içerisinde geçirdik. Dolayısı ile yakınlarımızdan başlamak özellikle Osmanlı dönemindeki bağları güçlü olan aile bağlarının ticari bağlara kadar Tokat, Erbaa ve Niksar ile sıkı bir diyaloğu olan Ünye’yi yeniden birbirine bağlayalım noktasında bir çalışma başlattık. Bununla beraber geçtiğimiz aylarda Tokat Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Bu ziyaret sonrasında üç gün boyunca burada Tokatlı hemşehrimizle beraber olacağız. Karadeniz’in incisi Ünye’yi yeniden keşfetmek ve Yeşilin Gölgesine Mavinin Ötesi diye adlandırdığımız şehrimizi sizlere tanıtmak ve sizleri Ünye’de görmek ve misafir etmek noktasındaki talebimizi burada iletelim istedik” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise artık ülkelerin yarıştığı bir süreçten şehirlerin yarıştığı süreçlere doğru gelindiğini ifade ederek, "Ordu, Tokat, Amasya gibi Karadeniz adeta saklı bir bahçe gibi duran kadim şehirlerimizin de artık keşfedildiği ve yavaş yavaşta pay almaya başladığı günlere doğruda geldik. İnsanlar artık deniz kenarına ve mevcut tarihi eserlerin olduğu illerden yavaş yavaş artık bir bıkkınlık oluşmaktadır. Daha farklı doğalarda ve kültürlerde özelliklerde yeşille denizin buluştuğu yerleri daha çok tercih etmekte. Onun için bu tip konularda bölgesel düşünmek lazım. Tek başına turizm hamlesi yapmaya kalkarsak bir yere kadar gelebiliriz, fakat bölgesel çalışma yapıldığında Ordu Tokat ve Amasya gibi birbirine yakın şehirlerin birlikte turizm destinasyon başlattığında ben inanıyorum ki herkes faydalanacak bölge ise turizm anlamında atılımlar yapmış olacaktır” diye konuştu.

"Umarım Tokat-Niksar yolu bir an önce biter"

Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, da,"Bu cennet köşelerinden biri olan Ünyeli hemşehrilerimizle beraber Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar olmak üzere Tokat’a gelmelerinden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tanıtım olmazsa turizm olmaz. Umuyoruz ki bu iki komşu şehrin arasındaki Tokat-Niksar yolu faaliyete geçer ve iki şehrimizin bağları daha da kuvvetlenir. Bizler de yurdumuzun eşsiz güzelliklerini tarihi varlıklarını coğrafi güzelliklerini tanıtmamız gerekiyor. Umuyoruz bu tanıtım günleri ülkemiz için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Tanıtım günleri programına ayrıca Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Uslu ve çok sayıda vatandaş katıldı.