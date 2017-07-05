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05 Temmuz 2017 18:17

Tokat’ta yüzme kursu açıldı

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme kurslarında ilk kulaçlar atıldı.

Tokat’ta yüzme kursu açıldı

05 Temmuz 2017 18:17


Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ali Şevki Erek Yüzme Havuzu’nda 2017 yılı yüzme kursları başladı. Yüzme havuzlarının yarı olimpik olması ve en modern koşullarla bu kursların veriliyor olmasıyla birlikte Tokatlı gençlerin su sporlarına yönelmesini amaçladıklarını söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarıyı, su sporlarında da elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.


Çağlar, "Tesislerimiz yıl boyunca hizmet veriyor. Bay-bayan yüzme antrenörlerimiz, cankurtaranlar nezaretinde kurslarımıza katılan gençlerimizle çalışıyorlar. Dilerlerse velilerimiz de kursları takip edebiliyor. Sıcak, soğuk içecekleri ile kafeteryası, kliması, nem alma sistemleri, havalandırması ve doğal gaz ısıtmalı suyu ile halkımızın ve gençlerimize 12 ay boyunca hizmet veren bu modern tesis ve geliştirdiğimiz altyapı ile su sporlarına yeni sporcular yetiştirebilmek en büyük hedefimiz. Bugün ilk kulaçlar atıldı, kayıtlarımız ise hala devam ediyor. Su sporlarına ilgi duyan tüm gençlerimizi il müdürlüğümüze bekliyoruz" dedi.




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