Turhal Belediyesi Aşıklar Şöleni Düzenledi.

Kültürel faaliyetlere bir yenisini ekleyen Turhal Belediyesi, Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Aşık Kul Nuri, Aşık İhsan Yavuzer ve Aşık Rahim Sağlam gibi Türkiye’nin tanınmış aşıklarının katıldığı Aşıklar Şöleni’ne ev sahipliği yaptı. Aşıklık geleneğinin kültürel değerlerin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal Belediyesi olarak bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Bekler, "Aşıklar sözü, kelimeyi bir sihir gibi kullanarak insanların kalplerine hitap ediyorlar. Bu önemli değerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu tür şölenler düzenliyoruz. Bu anlamda sanata ve kültüre değer veren bir belediye anlayışı içerisinde şehrimizde yaşayan insanların aynı zamanda ruhlarının da beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu da kültürle, sanatla gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Programın ilk bölümünde aşıklar ülkemizin çeşitli yörelerine ait türküler seslendirdi. İkinci bölümde ise aşıklık geleneğinin en renkli sahnelerinin canlandırıldığı atışmalar vardı. Dinleyicilerin tebessümle takip ettiği atışmanın ardından geç saatlere kadar süren şölen, aşıklara çiçek takdim edildikten sonra son buldu.