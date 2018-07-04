Turhal Şeker Fabrikası’na iki haftada 2 bin 700 kişi başvurdu

Oluşan bu istihdam ihtiyacını da biz öncelikli olarak bu bölgeden karşılamak niyetindeyiz" dedi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde Özelleştirme İdaresinden Kayseri Şeker bünyesine geçen Turhal Şeker Fabrikasında revizyon çalışmaları devam ediyor. Turhal Şeker Fabrikasını basın mensuplarına gezdirerek kampanya dönemi öncesi yapılan revizyon çalışmalarını değerlendiren Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, eski personelin durumu ve yeni personel alımı ile ilgili çalışmaları değerlendirdi. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Turhal Şeker Fabrikasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Yüksel’in ile ilgililerin katılığı basın toplantısında özelleştirme sonrasında personel durumunu değerlendiren Akay, "Fabrikayı teslim olduktan sonra memurlardan sadece bir arkadaşımız oda işletme müdür bizle çalışmak istedi. Devletten ayrılarak sözleşme yaptı. Onunda dışında memurlardan talep gelmedi. İşçilerle görüşmeler yapıldı. 302 işçi işçi statüsündeki işçi ile görüşme yapıldı, 81’i görüşmeyi kabul edip gelmediler. 163 kişinin emekliği dolmuş olmasına rağmen bunlardan 61 tanesi emekli olup çalışmak istediğini beyan etti. Emeklilikleri gerçekleşmediği için henüz bizle anlaşma yapmadılar. Emekliliği dolmayıp çalışmayı kabul eden işçi sayısı 86. Ama bunlardan anlaşanlar 17 kişi.Yani şuana kadar işçi statüsünde 17 kişi ile Kayseri Şeker Fabrikası olarak anlaşma sağladık, sözleşme yaptık. Bununla ilgili Türk Şeker ve Özelleştirme idarenin bir takım uygulamaları vardı. Onlar bu anlaşmaların yapılması için 2 Temmuza kadar süre belirlemişlerdi.Biz tekrar tekrar bu konularda görüşme talep ettik. Arkadaşlarımız arıyorlar gelip görüşelim diye önce kabul ediyorlar bir iki saat sonra gelemeyeceğiz vaz geçtik şeklinde bir yaklaşım ortaya konuluyor. Bu durum böyle oraya çıktığı için bu fabrikanın revizyon dönemine hazırlanması gerekiyor idi. Biz bunu Kayseri ve Boğazlayan fabrikalarımızdaki yetişmiş personelimizle bu ihtiyacı karşılama konusunda çalışma ortaya koyduk. 4 haftadır buraya Kayseri’den personel taşımak durumunda kalıyoruz. 130 kişi ile başladık 240 kişiye ile yükseldi. Kayseri’den personel getirildi onlar çalışacak gibi takdim ediliyor. Bu doğru değil. Bunlar sadece fabrikanın revizyonunu ve buradaki sistemi kurmak için geliyorlar" dedi.

2 bin 700 kişi iş başvurusunda bulundu

Gerek Kayseri gerek Turhal’dan bize çok sayıda iş için müracaat olduğuna dikkat çeken Akay, "Turhal’dan 2 hafta içerisinde aldığımız iş için müracaat sayısı bin 904 kişi oldu. Sayı yükselince müracaatları kapatmak durumunda kaldık. Kayseri’de de Turhal’da çalışmak için 804 kişi müracaat etti. Toplamda 2 bin 700 müracaat var. Bizim bu kadar sayısı çalıştırmamız mümkün değil. Norm kadro çalışması sonuçlandırıldı. Daimi çalışacak yani sözleşmeli çalışacak kişi sayısı müdüründen, yönetici statüsüne, memur yada mühendis, ustabaşı, statüsünde çalışacak kişilerin sayısı toplam 190 kişi. Onun dışında işletmede çeşitli birimlerde 9 ay süre ile çalışacak olan personel ise 400 civarında sayı tespit edildi. Bunlar bizim kadrolu personelimiz statüsünde olacak. Şeker Fabrikalarını yapısı gereği mevsimsel olarak çalışılıyor. Yani yılda 90-100 gün çalışılıyor, toplamda 4 aylık bir süre olduğunu kabul edecek olursak bu süre içerisinde çalışacak yeni personele ihtiyaç oluyor. Bunlarda aşağı yukarı 200-250 civarında personel oluyor. Bunlar fabrika üretime çalışmaya başladığında bu kadar sayıya ihtiyaç olabileceğini hükmediyoruz. Dolayısı ile Turhal Şeker Fabrikasının geçmişte çalışan personel sayısı yeninden burada çalışamaya başlayacak demektir. İstihdam açısından bir sorun yok. İstihdama belki yeni bir takım katkılar bu manada sağlanmış olacak. Eski personel başka taraflarda çalışmayı tercih edeceğinden dolayı Türk Şeker’in bünyesinde muhtemelen onlar başla yere tayin edilecekler böylece burada yeni bir istihdam alanı oluşmuş olacak. Oluşan bu istihdam ihtiyacını da biz öncelikli olarak bu bölgeden karşılamak niyetindeyiz. Bu bölgenini insanlarına öncelik vermekteyiz. Yoksa her statüde Kayseri’den buraya insan getirip çalıştırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu fabrika Turhal’ın fabrikası Turhal’ın ve Tokat’ın önemli bir değeri. Dolayısı ile bu fabrikada öncelikli olarak çalışacak insanlar buradaki bu bölgedeki insanlar olması gerekir. Ama biz eğer bu bölgeden istediğimiz nitelikte insanlar bulamayacak olursak ancak buranın dışında çözümleri o zaman düşünebiliriz. Yoksa buradaki insanlarla bu işin çözülmesi niyetindeyiz" diye konuştu.

Şeker Fabrikasında öncelik Turhallıların

Başkan Akay, fabrikada çalışacak personelde önceliklerinin Turhallılar olduğuna dikkat çekerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Öncelik Turhallılarda, şeker fabrikası bu bölge için çok değerli. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Kayseri Şeker’de çok değerli bir kuruluş. Ayrıca buraya daha fazla değer katmak için buraya girdi. Bu gelişme istikametin bu bölgenin insanları öncelikli olarak faydalanacak. 5 bin 700 çiftçi ile sözleşmemiz var. Sadece ortalama 850 kişi üzerinden değil 5 bin 700 çiftçi üzerinden değerlendirilmeli. Bizim bu işe sahip çıktığımız kadar bu bölgenin insanları da sahip çıksın. Bazı durumlarla karşılaştığımı için ifade etmek istedim Görüşülen işçi sayısını söyledim. 302 kişi ile görüşeceksiniz 17’ kişi ile anlaşacaksınız. Bu iyi bir sayısı değil. Ama fabrikanın tecrübeli personelle çalışması söz konusu. Tamamen işi bilmeyen insanlarla başlangıçta yok. Tecrübeli insanlara ihtiyaç var. Onlarda bu yaklaşım gelmeyince yeni insanlar alıp yetiştireceğiz. Zorluklar yaşayacağız ama bu zorlukların üstünden geleceğiz. Turhal Şeker Fabrikasında çalışırlarsa geçmişten daha hoşnut bir şekilde çalışacaklarını düşünüyorum. Ama çalışacak insanlar için. Yatacak insanlarla bizim işimiz yok. Yani tembelliği alışkanlık haline getirmiş insanlar, çalışmadan maaş almaya alışmış insanlarla bizim işimiz olmaz."