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21 Haziran 2018 15:50

Turhal’a modern aydınlatma sistemleri

Turhal Belediyesi, caddelere kurduğu modern aydınlatma sistemiyle kenti güzel bir görünüme kavuşturduTurhal Belediyesi, alt ve üst yapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veriyor.

Turhal’a modern aydınlatma sistemleri

21 Haziran 2018 15:50

Turhal Belediyesi, caddelere kurduğu modern aydınlatma sistemiyle kenti güzel bir görünüme kavuşturdu


Turhal Belediyesi, alt ve üst yapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarına ağırlık veriyor.Bu kapsamda daha önce kentin yollarını yapan, parklar oluşturan ve içme suyu hattı, yağmur suyu hattı sorununu çözen belediye, şimdi de caddelere modern aydınlatma sistemi kurdu.Kent merkezi bu sayede özellikle geceleri güzel bir görünüme kavuştu.


"Turhal en güzel hizmete layık"


Başkan Bekler yaptığı açıklamada Turhal’ın en güzel hizmete layık olduğunu söyledi.Görevi devraldıklarında kentin birçok sorununun bulunduğunu anlatan Bekler, şöyle konuştu, "Turhal sorunlarla can çekişiyordu. Yaklaşık dört yıldır yürüttüğümüz çalışma programlarımız ile Turhal dönüşümü yaşıyor. Her geçen gün sorunlar azalıyor ve kent güzel hizmetler ile şekilleniyor. Burada şehir görünümünü ve kalitesini artırmak için bir çalışma yaparak çarşı merkezinde caddelere özel estetik dekoratif aydınlatma uygulaması yaptık. Ciddi bir emek harcıyoruz. İnşallah Turhal daha güzel hizmetlere kavuşturacağız. Turhal iklimi itibariyle lale çiçeğinin çok yetiştiği bir bölge aydınlatma sistemlerimizde lale desenlerini tercih ederek ilçemizin bir lale kentini olduğunu gerek vatandaşlarımıza gerek misafirlerimize anlatmak istedik. Turhalımız yerleştirilen aydınlatma sistemleriyle tıpkı lale bahçesine dönüşerek Lalezar oldu. Turhalımıza hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini noktaladı.




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