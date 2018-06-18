Turhal’da alt yapı sorunu çözüldü

Alt yapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Turhal Belediyesi başkanlığı görevine geldiğimiz günden beri, ilçe merkezimiz, kenar mahallelerimiz ve kırsal mahallelerimizin altyapı sorunlarını çözmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda Turhal ilçe merkezimizin hem içme suyu hem de kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladık ve sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirdik. Turhal Belediyesi olarak bugüne kadar ilçemizde 20 milyon TL’lik altyapı yatırımı yaptık. İlçe merkezinin ardından Saray’ın 3 önemli mahallesi olan Borsa, Cumhuriyet ve Mimar Sinan mahallelerinin altyapı sorunu çözdük. Turhal’da 4 yıldaki değişimi görmek gurbetçi vatandaşlarımızı çok mutlu etti. Bu başarı halkımızın başarısıdır. Hizmette sınır tanımadan her ay ya bir açılış ya da bir temel atma gerçekleştirdik. Turhal’da bu dönem önemli yatırımlar gerçekleşti. İlçe merkezinin içme suyu hatları yüzde 100 oranında değişti. Yenilenen içme suyu hatları sayesinde hem su tasarrufu sağlanmış oldu, hem de Turhal halkı sağlıklı içme suyuna kavuşmuş oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belediye ekiplerinin Turhal genelinde 15 mahalle ve muhtelif sokaklarda 310 bin metre beton kilit parke taşı yaptığını ifade eden Bekler,"16 sokak, 15 cadde ve 3 mahalleye toplam 70 bin ton bitümlü sıcak karışım asfalt döküldü. Devlet Su İşleri kurutma kanalına ise, bin 450 metre taş perde duvar yapıldı. Çarşı Meydanı’nda da yağmur suyu altyapı çalışmaları, zemin düzeltmeleri ve asfalt döküm işleri gerçekleştirildi. Ayrıca sosyal yardımlaşma kapsamında 40 ailenin evinde tadilat yapıldı." diye konuştu.