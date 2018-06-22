Turhal’da kentsel dönüşümde Tarihi bir gün

28 Haziranda ise ihaleye çıkılıyor.

Kentsel dönüşüm irtibat ofisinin açılış konuşmasında konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,", “ Kentsel dönüşüm projesi Camikebir ve Kova Mahallerimizin tamamını ve 3 mahallemizin ise bir kısmını kapsıyor. Projemiz Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı

Mehmet Özhaseki’nin imzasından geçmiş durumda, 1200 adet konut 300 adet ticaret hane yıkılarak modern bir şekilde şekilde tekrar yapılacak” dedi

Özelleştirme İdaresinden alınan 70 dönümlük rezerv alanıyla birlikte eski Turhal olarak bilinen Kalenin etrafında eski mimariye uygun evlerin yapılacağını belirten başkan Bekler, “ Kentsel Dönüşümle birlikte kalenin etrafında yeni bir kent kuruluyor, Eski Turhal’ı canlandıracak mahalle kültürünün olduğu geniş yollar, ibadethaneler, parklar, yeşillendirilmiş alanlar eski mimariye uygun olarak açılışını yapmış olduğumuz "kentsel dönüşüm irtibat ofisi"yle birlikte vatandaşlarımız bura da bilgilendirilip sözleşmeler imzalanarak Allah’ın izniyle başlamış olacağız.” dedi.

“Yeni bir kent kuruluyor”

Kentsel dönüşümün başlayacak olmasıyla Turhal’a kazandıracak olduğu değerlere değinen Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Kalenin çevresiyle başlayacak olan dönüşümün eski Turhal’ın yeniden canlandıracağına rezerve alanı olarak özelleştirme idareden alınan yerde ise yeniden bir kent kuracaklarını belirtti.

“Anadolu da İlçeler arasında ilk sıradayız”

Kentsel Dönüşümün başlamasıyla 2 bin 300 tane konutun 300’ün üzerinde ise ticarethanenin yapılacağını söyleyen Bekler, kentsel dönüşümün bu özelliği ile Anadolu’da Büyük Şehirler hariç en büyük kentsel dönüşüm projesi olduğunu belirtirken Çevre Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmanın 63 bin nüfuslu bir ilçe için çok büyük bir çalışma olduğunu belirtti.