Turhal’da parklar güvenlik kameralarıyla takip edilecek

İlçedeki parkların daha güvenli olmalarını sağlamak amacıyla başlatılan projeyle parklar güvenlik kameralarıyla donatılıyor. Proje kapsamında pilot olarak seçilen 15 Temmuz Şehitler Parkı, Milli Egemenlik Parkı’na kameralar yerleştirildi. Güvenlik kameralarının takılması ve 24 saat kayıt sistemiyle parklarda güvenliğin sağlanması amaçlanıyor.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal Belediyesi olarak güvenli parklar, huzurlu aileler çerçevesinde bütün çocuk alanlarını, parklarını kameralı güvenlik sistemleriyle donatıyoruz. Uygulamayı ilk olarak büyük parklarda ve yoğunluğun olduğu parklarda başlattık. Bizim parklarımız yedi yirmi dört güvenlik görevlileri tarafından takip ediliyordu ancak Türkiye’nin gündeminde son günlerde çocuk ölümleri ve çocuk istismarları gündemdeydi. Bu sebeplerden dolayı parklarımızı güvenlik sistemleriyle kayıt altına almayı uygun bulduk. Son günlerde haberlerden sonra ailelerimizin bizden bu konuda beklentileri vardı. Ailelerimize, vatandaşlarımıza karşı Türkiye’de bu uygulamayı başlatan belediyelerden olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bayram öncesi bu uygulamaları yetiştirmemiz güzel oldu. İlerleyen zamanlarda pilot parklarımızdan sonra ilçemizde bulunan parklarımızın tamamında bu sistemi uygulayacağız inşallah" diye konuştu.