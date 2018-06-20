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20 Haziran 2018 17:44

Turhalspor’un 50 yıllık tesis sorunu tarih oluyor

Turhal Belediyesi tarafından, Turhaspor’a yapılacak olan spor tesislerinin zemin etüt çalışmalarına başlanıldı.

Turhalspor’un 50 yıllık tesis sorunu tarih oluyor

20 Haziran 2018 17:44


Turhal Belediyesi tarafından Turhalspor’a yaptırılacak olan spor kompleksleri bünyesinde spor tesisinin zemin etüt çalışmalarına başlanıldı. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Yavşan Mahallesi’nde sentetik spor sahasının yanına yapılacak olan tesis 70 dönümlük bir alan üzerine yapılıyor. Spor salonu, araç otoparkları ve büyük stadyumunda içinde bulunduğu kompleksin il etabı spor tesisiyle başlamış olacak. Zemin etütü yapılan spor tesisinin detaylarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Turhalspor’umuza yapmayı planladığımız spor tesisinin zemin etüt çalışmalarına başladık. Allah nasip ederse seçimlerden sonra Turhalspor tesislerinin temelini atacağız. Bu tesisimizin içerisinde, sporcularımızın kalacağı konaklama merkezi, yemek hanesi, dinlenecekleri lokali yer alacak. Tesisimizde sadece Turhalspor’umuzun A takımı değil Turhalspor’umuzun alt yapısında olan sporcularımızda kalacak. Turhalspor 1966 yılında kurulmuş ama bu güne kadar bir tesis yapılmamış. Rabbim Turhalspor’a bir tesis yapmayı bize nasip etti. Projemizi uygulamaya başlıyoruz. Elimizden geldiği kadar sezon başına yetiştirmeye çalışacağız. Aksaklıklar olması dahilinde sezon arasına yetiştirmiş olacağız. Böylece 50 yıllık sorunu çözmüş olacağız. Turhal’ımıza hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.




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