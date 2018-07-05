Türk-Alman Uzman Değişim Projesi

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Kadın ve Gençlik Bakanlığı arasında imzalanan “Gençliğe Yönelik Politikalarda İşbirliği Hakkında Protokol" çerçevesinde Tokat Gençlik Merkezi ile Stadt Lauenburg/Elbe kurumları arasında Amasya Gençlik Merkezi’nin de katılımlarıyla uzman değişimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Almanya’da bulunan Tokat heyeti, Türk Okulları Aileler Derneği, Gençlik Merkezi, Üniversite Türk Camii Dernekleri ve Okul ziyaretlerinin yanı sıra "sosyal çalışmalarda ikili eğitim" ve "Türkiye’deki gençlik çalışmasında benzerlik ve farklılıklar" temalı etkinlikler düzenledi.

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü / AR-GE Şube Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu projede Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, AR-GE Şube Müdürü Oktay Düzen, Tokat Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmas, Amasya Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Gümüş, AB Proje Koordinatörü Ömer Özbey, Gençlik Liderleri Zeynep Tiryaki, Kadriye Bulut ve Selim Türkmen’in katılımlarıyla ilk etabı 25-30 Haziran 2018 tarihleri arasında Almanya’nın Lauenburg/Elbe şehrinde gerçekleştirilen program kapsamında bilgi veren Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar; program kapsamında gençlik çalışmalarını yerinde görme, fikir alışverişinde bulunma ve kültürel farklılıkları gözlemleme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Çağlar: "Almanya Uzman Değişimi Projemiz ile gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması, gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışma ve hoşgörü teşvik edilmesi, sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirilmesi, gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi, öz güvenlerinin, duyarlılıklarının ve yaşadıkları topluma aidiyet duygularının geliştirilmesi, gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleri ve ekonomik, coğrafi ve kültürel farklılıklar, dolayısıyla dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması, durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması, gençlerin hareketliliğinin artırılması, gençlerin sosyal yapının organik bir parçası haline getirilmesi ve sosyal yasamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi, aktif yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi konularını sürdürülebilir bir şekilde zaman içerisinde etkileyecektir" şeklinde konuştu.