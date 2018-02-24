Üniversite öğrencileri yol ortasında kitap okudu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gönüllüler Grubu kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Öğrenciler önce yer altı çarşısı üzerindeki banklarda oturan halka daha sonrada Gaziosmanpaşa Bulvarı’nda refüjde, kavşaklarda ayakta kitap okuyarak farkındalık oluşturdu. Etkinlikle kitabın sadece öğrenciler tarafından okunacağı düşüncesini kırmak, nereye gidilirse gidilsin yanlarında en az bir kitap alınması, okumanın yerinin ve zamanının olmadığını, kitabın insanları tüm kötülüklerden koruduğunun vurgusu yapıldı.

Öğrencilerin Grup Başkanı Sencer Kocak, üniversiteli gönüllüler grubuna gönüllü tüm üniversite öğrencilerini katılmaya davet ederek, okuma alışkanlığının herkese kazandırılması gerektiğini söyledi.