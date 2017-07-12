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12 Temmuz 2017 14:57

Ünlü şair Cahit Külebi mezarı başında anıldı

Ünlü Şair Cahit Külebi doğumunun 100’üncü yılında Tokat’ın Niksar ilçesinde mezarı başında anıldı.

Ünlü şair Cahit Külebi mezarı başında anıldı

12 Temmuz 2017 14:57


Ünlü Şair Cahit Külebi doğumunun 100’üncü yılında Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Dönmezoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Eraslan, CHP İlçe Başkanı Zafer Başar, Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği yönetimi ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla mezarı başında anıldı.


İlçe Müftüsü Ali Canpolat’ın duasının ardından kısa bir bilgi veren Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Cahit Külebi’nin geçmiş dönemde Türk Dil Kurumu yönetiminde görev aldığını belirterek,"Sekreterlik, genel yazmanlık yapmış hizmeti geçmiş önemli bir şahsiyetin unutulmaması, hatırlamak ve hatırlatmak, unutulmanın önüne geçmek için bu fırsatları değerlendiriyoruz. Türk Dil Kurumu yüzlü yıl dolayısıyla 1917 bir Hikmet Dizdaroğlu bir de Cahit Külebi Türk Dil Kurumu’na hizmet etmiş ve 100’üncü yılını idrak etmiş bulunduğumuz iki kalem ustası kalem erbabını Niksar bunu hatırlayabilir ama Türkiye, Cahit Külebi’nin doğumunun 100’üncü yılımıydı, Külebi nereliydi bilmeyebilir. Bunları hatırlatmak gündemde tutmak için buraya geldik. Bu vesile ile kendisini hatırlamak istedik ve mezarı başında bir dua edelim dedik" dedi.


Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya ise,"Türk Dil Kurumumuzun bu günü düşünmesi şairimizin 100’üncü doğum yıl dönümünü hatırlaması bizim için de mutluluk vesilesi oldu. Çünkü Niksar için önemli bir değer. Sadece Niksar değil, tüm Türkiye için önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz Cahit Külebi’nin. Değerlerimizin de unutulmaması lazım, değerlerimizle değerliyiz biz her zaman" şeklinde konuştu.




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