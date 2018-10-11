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Uyuşturucu taciri otogarda tutuklandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, uyuşturucu satmak için İstanbul’dan kente gelen uyuşturucu tacirini otogarda yakaladı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, uyuşturucu satmak için İstanbul'dan kente gelen uyuşturucu tacirini otogarda yakaladı.


Edinilen bilgiye göre Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Tokat kent merkezine uyuşturucu getirerek satış yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Şahıs kente gelmeden Turhal ilçesinde bulunan düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ö.T. isimli şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan arama sonrasında 58 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 92,60 gram skunk sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan Ö.T.'nin "Satmak maksadı ile uyuşturucu madde temin etmek, nakletmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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