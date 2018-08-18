Yaya geçitlerine gül yaprakları dökerek farkındalık eylemi yaptılar

Kent merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerindeki Tokat İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan farkındalık eyleminde, vatandaşlar yaya geçitlerinin üzerine gül yaprakları serpti. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin de katkısıyla gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar geçit üzerine serpilen gül yapraklarının üzerinde karşıdan karşıya geçti. Etkinliği düzenleyen Fatma Esin Tuna, "Bayram alışverişi, akabinde okul alışverişi, daha sonra da okulların açılması ile birlikte öğrencilerin yaya geçitlerini sıklıkla kullanacağı bir döneme giriyoruz. Yayalara yol verilmesini araçlardan istiyoruz. Yaya geçidi yayaların hakkıdır. Dolayısıyla aslında yol veren araçlar yol vermiş olmuyor, yayalar beklemekle onlara yol vermiş oluyor. Bunun bilincinde olmalarını istiyoruz. Biraz daha vurgulanması iyi olur aslında. Biz bugün gül yapraklarıyla vurgulayacağız ama idarecilerimiz, yöneticilerimiz de yaya geçitlerine daha farklı çözümler bulabilirler diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gül yaprakları serpili yaya geçidini kullanan vatandaşlardan Berrak Yaradanakul, yaya geçidine ilgi ve dikkatin artırılmasının çalışmanın güzel olduğunu ifade ederek, "Açıkçası ben bir vatandaş olarak korkuyorum karşıdan karşıya geçerken. Çünkü şoförler beni değil, ben onları beklemek zorunda kalıyorum. Umarım bu çalışma biraz daha farkındalığı arttırır. Özellikle toplu taşıma şoförlerine daha fazla uyarılar yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.