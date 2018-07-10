Yaylada kaybolan 3 yaşındaki Evrim için ekipler seferber oldu

Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesine 25 km uzaklıktaki Yenisu Köyü Yaylası’nda 3 yaşındaki Evrim Atış, hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesi Sati Atış’ın peşinden çıktı. Burhan ve Dilek Atış çiftinin küçük kızları olan Evrim’in peşinden geldiğini fark ederek geri dönüp çocuğu eve götürüp bırakan babaanne, hayvanlarını suladıktan sonra yayla evlerine geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Aramalar halen sürüyor.