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10 Temmuz 2018 19:49

Yaylada kaybolan 3 yaşındaki Evrim için ekipler seferber oldu

Tokat’ın Turhal ilçesinde Yenisu Köyü Yaylası’nda sabah saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış için AFAD ve komandolarında katıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

Yaylada kaybolan 3 yaşındaki Evrim için ekipler seferber oldu

10 Temmuz 2018 19:49


Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesine 25 km uzaklıktaki Yenisu Köyü Yaylası’nda 3 yaşındaki Evrim Atış, hayvanları suya götürmek için evden ayrılan babaannesi Sati Atış’ın peşinden çıktı. Burhan ve Dilek Atış çiftinin küçük kızları olan Evrim’in peşinden geldiğini fark ederek geri dönüp çocuğu eve götürüp bırakan babaanne, hayvanlarını suladıktan sonra yayla evlerine geri döndü. Evde torununu bulamayan babaanne, komşularından yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Aramalar halen sürüyor.




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