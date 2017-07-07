Yeni nesil sanayi sitesi bakanlığın reform paketinde

Tokat’ın da dahil olduğu 9 ilde şehir içerisinde kalan sanayi sitelerinin taşınmasıyla ilgili Resmi Gazete’de ’Üretim Reform Paketi’ yayınlandı. Ankara’da düzenlenen Üretim Reform Paketi bilgilendirme toplantısına katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yeni Nesil Sanayi Sitesi’nin bakanlığın reform paketi içerisinde olduğunun müjdesini verdi. Başkan Eroğlu,"Daha önce arsa tahsisi yaptığımız yeni nesil sanayi sitesinin yapımında esnafın lehinde kredilendirme ve diğer yapım aşamalarıyla ilgili bakanlık yetkilileriyle görüştük. Bakanlık reform paketinde 2019 yılı sonuna kadar Yeni Nesil Sanayi Sitesi’nin yapılarak taşınması öngörülüyor. İlimizde yapacağımız Yeni Nesil Sanayi Sitesi için destek olan Bakanımız Dr. Faruk Özlü’ye, Valimiz Ömer Toraman’a, Tokat milletvekillerimize, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü’ne, yeni ve mevcut sanayi kooperatif başkanlarına ve üyelerine, tüm emeği geçenlere katkılarından dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Yeni yapılacak sanayi sitesiyle birlikte inşallah esnafımız daha fazla kazanacak. Hayırlı olsun." dedi.