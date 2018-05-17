Zabıtadan Hamam Denetimi

Zile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan erkek ve kadın hamamları kadın ve erkeklerden oluşturulan ekiplerle denetlendi.

Denetimlerde; açma ve çalışma ruhsatları, temizlik, fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığı konuları incelendi. Tespit edilen eksikliklerle ilgili yazılı ve sözlü olarak uyarılarda bulunuldu.

Zile Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Günfer, ilçede bulunan tarihi hamamları denetlediklerini belirterek, “Sağlık açısından uygun olmayan malzemeler ekiplerimiz toplanmış olup, tekrar etmemesi için gerekli ihtar ve uyarılar yapılmıştır.” dedi.