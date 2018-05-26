Afrin Şehitleri için Trabzon’da hatıra ormanı oluşturuldu

Toklu sahil alanında oluşturulan hatıra ormanında her şehit için bir zeytin ağacı dikildi.

Törende katılımcılara seslenen Trabzon Valisi Yücel Yavuz, “Bizim coğrafyamız dünyada en zor coğrafyadır. Burada her dönem değişik planlar olmuştur. Allah’a şükür milletimiz bütün planları ters çevirmiştir. Halen yaptığımızda budur. Yine değişlik planlar yapılıyor ama bunlarında üstesinden gelmeyi başarıyoruz ve başaracağız. Bu birlik ve beraberlikle olur” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise konuşmasında Afrin Zeytin dalı Harekâtının önemine dikkat çekti. Gümrükçüoğlu, “20 Ocak’ta vatanın birliğini korumak için girişilen bu askeri harekâtta 54 şehidimizin yanı sıra 233 askerimiz yaralandı. 4474 terörist etkisiz hale getirildi. Biz şehitlerimizin, gazilerimizin, askerlerimizin canlarını ortaya koyması ile evlerimizde rahat oturuyoruz ve onlara dua edebiliyoruz. Hatırlarsanız Zeytin Dalı Harekâtı sırasında muhabir tankın üstündeki askere soruyor. Diyor ki ‘hedefin nedir?’ Diyor ki ‘kızıl elma.’ ‘Ailene mesajın var mı?’ diyor muhabir. ‘Beklemesindeler’ diyor. Yani ‘ben şahadete gidiyorum’ diyor. Üçüncüde soruyor muhabir ne mesaj vermek istersin’ diye. Askerimiz ‘vatanımızı bölemeyecekler’ diyor. Böyle bir imana sahip milletimizi, bu milletin devletini asla bölmeyecekler” diye konuştu.

ANADER Başkanı Asım Aykan ise Anadolu’da toprağın altında 50 milyon şehidin bulunduğunu ifade etti. Aykan, “Yerin altındaki tapu üstünden daha güçlü. Bu bizim emsali olmayan zenginliğimiz” ifadelerini kullandı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise konuşmasında, “Bu topraklar üzerinde çok şehitler verdik. Hepimiz şehit olmaya hazırız. İçerde ve dışarıdaki düşmanlara karşı nasıl ki Çanakkale’de bir olduk, 15 Temmuz gecesi de aynı şeyleri yaşadık. Alçaklara ülkemizi teslim etmedik. Ondan sonra da oyunları bitmedi. Sınırlarımızın on binlerce km uzağından geldiler, sınırlarımızda tüneller kazdılar, en güçlü silahları verdiler onlara. Sandılar ki iman gücüne karşı bir şey yapabilirler. Yapamadılar. Aslanlarımız orada canını verdi al bayrağı yere indirmedi” şeklinde konuştu.

AK Parti Trabzon milletvekili adayları Bahar Ayvazoğlu, Vehbi Koç ve Selçuk Çebi de törende katılımcılara seslendi. Bir şehit torunu olduğunu ifade eden Koç, “Dedesinin 100 yaşında iken bile askerden dönmeyen babasını beklediğini ifade etti. Koç, “Ben bir şehit torunuyum. Birinci Dünya Savaşı’nda dedemin babası ve 4 arkadaşı Of’tan yola çıktılar. Çaykara, Bayburt üzerinden Erzurum’a gitmişler. Rahmetli dedem Şehit Mehmet gidiş o gidiş. Çocukluğumda ‘hep döner mi esir mi oldu?’ diye bin bir rivayetler anlatıldı. Gel zaman git zaman Sovyetler dağıldığında dedem 100 yaşında geldi bana dedi ki, bu kâfir dağıldı acep babam geri gelir mi? 100 sene babasını bekledi dedem. İşte biz böyle bir milletiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar Afrin Şehitleri adına birer tane zeytin ağacı diktiler.