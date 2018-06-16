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16 Haziran 2018 16:55

AK Parti milletvekili adayları seçim çalışmalarını bayramda da sürdürüyor

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç , seçim çalışmalarını bayramda da sürdürdü.

AK Parti milletvekili adayları seçim çalışmalarını bayramda da sürdürüyor

16 Haziran 2018 16:55


Trabzon Milletvekili Dr. Adnan Günnar Ramazan Bayramında Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Ramazan Bayramının bütün Müslümanlara mutluluk huzur ve kardeşlik getirmesini dileyen Günnar; “ Birlik ve beraberlik içerisinde girmiş olduğumuz bu önemli günün bütün Müslüman coğrafyalarında aynı şekilde yaşanmasını dilerdim. Myanmar’da Filistin’de, Afganistan’da, Irak’ta Suriye’deki müslüman kardeşlerimizin de mutlu ve huzurlu bayramlara ulaşabileceği günleri ümit ediyor ve diliyorum. Ülkemizdeki bu mutlu günleri bize yaşatan gücün şüphesiz önce Allah’tan sonra da vatandaşlarımızdan geldiğini çok iyi biliyoruz. Bizler bu birlik beraberlik içinde olduğumuz müddetçe bütün Dünya’ya ve Müslümanlara ümit ettiğimiz huzurlu ve mutlu bayramların yaşanmasına vesile olacağız inşallah. Bayramlar sevinçlerin bölüşüldükçe, mutlulukların çoğaldığı, dargınların ve küskünlerin barıştığı, manevi atmosferin en yüksek derecede yaşandığı müstesna günlerdir. Bu önemli günlerin fırsata dönüştürülmesi iyi değerlendirilmesi gerekir. Ülkemiz için çok büyük bir öneme haiz seçimlerin arifesindeyiz. Bu bayramın manevi havasından ayrılmadan 24 Haziran’da yapılacak olan seçimleri gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. İnşallah 24 Haziran akşamı iki bayramı bir arada yaşamış olacağız bu konuda milletimize olan inancımız tamdır. 25 Haziran sabahı sadece Türkiye’de değil bize umudunu bağlayan bir çok coğrafyadaki kardeşlerimizle beraberce çifte bayram yapacağız. “Sabırlı, ümitli ve mücadeleci olmak Müslümanlığın gereğidir. Çok çalışarak bu yoldan sapmadan davamıza ve insanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Durmak yola devam! Vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin Mübarek Ramazan bayramını tekrar tebrik eder, Yüce Mevladan niyaz ederim” diye konuştu.


AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç’ta Ramazan bayramını büyük bir coşku ile kutladıklarını belirterek, "Bir hafta sonra da 24 Haziran akşamı ülkemiz açısından önemli bir bayramı kutlayacağız" dedi


Trabzon AK Parti Mİlletvekili adayı Vehbi Koç, bayram nedeniyle Of ve Hayrat ilçelerinde önce şehit kabirlerini ardından da ailelerini, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Of ilçe teşkilatı ve vatandaşlar ile de bir araya gelen Koç, Ramazan’ın manevi hazzını yaşadıktan sonra bayrama ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, “Bu bayramın Müslüman dünyasına ,Türk halkına ve Trabzonumuza barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.


Ramazan boyunca tüm Trabzon’u kucaklamaya çalıştıklarını kaydeden Koç, "Bize büyük bir teveccüh göstererek yaklaşan ve destek olan bütün Trabzon halkına teşekkür ediyorum. Her kesimden her insanın elini sıkmaya, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları anlatmaya çalıştık. Bize sağduyulu yaklaşan herkese sonsuz teşekkür ederiz. Bu vesile ile bütün Türk halkının ve Trabzonlu hemşehrilerimizin bayramını tebrik ederim. Bir hafta sonra da inşallah demokrasi bayramını kutlayacağız. Türkiye’nin geleceği için tarihi önem taşıyan 24 Haziran demokrasi bayramı da inşallah hayırlara vesile olur. Türkiye için çok önemli bir tarihten bahsediyoruz. Halkımız da bunun bilincinde. İnşallah 24 Haziran tarihi Türkiye için bir milat olur" diye konuştu.




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