AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, seçim gezilerini sürdürüyor

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, “ Ülkemiz, gelecek olan yeni yönetim sistemiyle birlikte istikrar kalıcı hale gelecektir” dedi

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta seçim çalışmalarını Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sürdürdü. Şehirlerarası otobüs terminalini ziyaret eden Balta daha sonra Demirkırlar sanayi sitesinde esnaflarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Milletvekili Balta’ya İl ve Ortahisar teşkilatı, gençlik ve kadın kolları teşkilatı üyeleri ile Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Milletvekili aday adayları da eşlik etti.

Ziyaretlerde esnafın sorunları ve taleplerini dinleyen Milletvekili Balta, 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsetti ve tek bir oyun bile çok önemli olduğunu, Cumhur ittifakının dışında bir çözümün olmadığının görüldüğünü belirtti. Balta sözlerini şöyle sürdürdü “AK Parti olarak 2002’den bu yana yaşadığımız büyük dönüşümün oluşturduğu siyasi olgunluk, bilgi ve tecrübe birikimimizle, hepsi birbirinden değerli, yetişmiş kadrolarımızla yeni dönemde de ülkemize ve milletimize yeni bir hamle yaptıracak zorlu hedeflere koşmak için hazırız. Vakit Trabzon vakti, Vakit Türkiye vaktidir diyerek 24 Haziran seçimlerine doğru yola çıktık. Ülkemiz, gelecek olan yeni yönetim sistemiyle birlikte AK Parti iktidarımız ve istikrarı kalıcı hale gelecektir. Siyasi istikrar beraberinde ekonomik istikrarı da getirecektir. Böylece 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkanına kavuşmuş olacağız. Biz bu yolda gücümüzü her zaman olduğu gibi milletimizden alıyoruz. Milletimizin hayır dualarıyla yeni bir dönemin daha perdesini aralayacağız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti Hükümeti ile icraata devam, ileri gitmeye, daha ileri yürümeye devam. Biz İleri derken, muhalefet geri diyor, biz yaptık, yaparız, yapacağız diyoruz, onlar yıkacağız diyor. Biz yapmak için destek istiyoruz. Bu millet sizi neden seçsin. Türkiye son yıllarda birçok kazanım elde etti. Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda kat kat büyüttüysek, şimdi de hedeflerimize ulaşarak ülkemizi kat kat daha ileriye götürmek istiyoruz. AK Parti’nin siyaseti hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Trabzon’umuza, 18 ilçemizin her bir mahallesine hizmete talibiz. Yaparsa yine AK Parti yapar.”