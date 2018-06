AK Parti Milletvekilleri seçim gezilerini sürdürüyor

Milletvekili Salih Cora, Ortahisar ilçesi Büyük Sanayi Sitesi’nde esnafları ziyaret ederek destek isterken, Adnan Günnar ise 24 Haziran seçim çalışmalarını Akçaabat, Ortahisar, Düzköy ve Çarşıbaşı ilçelerinde sürdürdü.

Sanayi esnafı tarafından ilgiyle karşılanan Salih Cora, “Trabzon’da her gezdiğimiz yerde hemşehrilerimizin yüksek teveccühü ile karşılanmak gücümüze güç katıyor. Hemşehrilerimizin ilgisi motivasyonumuzu artırıyor. Demek ki duyarlı olunca, ilgili davranınca vatandaşımız bu yaklaşımı unutmuyor. Biz bir taraftan Meclis’te Trabzon’un sorunlarını çözerken her hafta sonu da şehrimize gelerek hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinledik. Halk günleri yaptık, esnaf ziyaret ettik, STK’larla bir araya geldik, düğünlerde, cenazelerde her daim milletimizin yanında olduk. Bugün bunun karşılığını sahada görüyoruz. Bizim Milletimiz kadirşinas bir millettir. Benim hemşehrilerim vefalıdır. Her şeyi görüyorlar. En doğru şekilde değerlendiriyor. Yaptıklarımızın farkındadırlar. Gayretimizden haberdardırlar. Bizlere yeniden destek olacak, bir kez daha yetki verecektirler. Yapacak daha çok işimiz gidecek çok daha yolumuz var. Bu ekip bunu başarabilecek kabiliyettedir” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora Trabzon’un yeni bir sanayi sitesine ihtiyacı olduğunun altını çizerek, “Bugün burada alın teri ile evine ekmek götüren sanayi esnafımızla hasret giderdik. Burası Ortahisar’ın kalbidir.Tespitleri , görüş ve önerileri bizim için önemlidir. Teveccühlerine mazhar olacağız, onlara mahcup olmayacağız. Biliyorum beklentiler yüksek ama biz bütün sorunları çözeceğiz. Başlattığımız mega yatırımları önümüzdeki süreçte bitireceğiz. Trabzon sanayi sitesi fiziken yaşlandı. Ömrünü doldurmak üzeredir. Burada hak sahiplerinin mağdur olmayacağı bir formül üzerinde çalışıyoruz. Tüm sanayi sitesinin toplu olarak faaliyet göstereceği yeni bir sanayi sitesine şehrinizin ihtiyacımız var. Bu konuda daha önce toplantılar yaptık. Hemfikir olursak süreci esnafımızın isteği doğrultusunda başlatabiliriz.” İfadelerini kullandı.

“Ülke yönetmek tecrübe ister”

Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Akçaabat, Ortahisar, Düzköy ve Çarşıbaşı İlçelerinde hemşehrilerini ziyaret etti. Ziyaretleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Günnar, "24 Haziran seçimlerine az bir zaman kaldı. Kapı kapı dolaşarak halkımıza seçimin önemini anlatmalıyız. ’Güçlü bir meclis güçlü bir Türkiye’ demektir. 600 tane milletvekili adayını dünya liderimiz mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu Aziz Milletimize emanet etti. Ülkemize yapılan hain saldırılara ve şer odakların oyunlarına her zaman ’Dur’ diyen bu Aziz Milletimiz 24 Haziran’da da gereken cevabı verecektir . Kendinden biri olan milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda cumhurbaşkanı seçeceği gibi güçlü bir meclisle beraber parlemantoda da desteğini gösterecektir. PKK’sı, DAEŞ’i, FETÖ’sü bütün terör odakları ile içerde ve dışarda bulunan şer güçler halkımızın kafasını karıştırmak için gerek mitinglerde gerek meydanlarda gerekse basın yoluyla çeşitli söylemlerde bulunuyorlar. Ama bir şeyi unutuyorlar. Vatanına ve bayrağına bağlı bu necip milletimiz 15 Temmuz’da tankların önüne yatan ölüme meydan okuyan,vatanını canı pahasına kanı pahasına göğsünü siper eden milletimiz şimdi seçimlerde vekaletini emin ellere teslim edeceğinden hiç mi hiç şüphemiz yoktur.Ülke yönetmek liyakat ister yeterlilik ister güven ister herşeyden önce tecrübe ister" dedi.