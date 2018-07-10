Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Trabzon
  •  » AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Altunbaş: “Kabinedeki Trabzonlular Sevincimizi Ikiye Katladı”
10 Temmuz 2018 09:52

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Altunbaş: “Kabinedeki Trabzonlular sevincimizi ikiye katladı”

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Altunbaş: “Kabinedeki Trabzonlular sevincimizi ikiye katladı”

10 Temmuz 2018 09:52


AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bakanlar Kurulu hakkında açıklama yaparak “Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun” dedi. Altunbaş açıklamasında, “Türkiye’ye 5 yıl boyunca çağ atlatacak isimler, yeni sistemin ilk Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kurulan yeni kabine ile birlikte yeni Türkiye’nin şahlanışına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Yatırımlar artarak devam edecek, Türkiye büyüyecek. Dışarıdan yapılmaya çalışılan her türlü engellemeye rağmen biz yolumuza kararlılıkla istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz. Yeni sistemde bu adımları Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesinde yer alan bakanlarımız ve güçlü meclisimizle daha hızlı atacağız” değerlendirmesini yaptı.


Altunbaş, yeni kabinede yer alan Trabzonlu isimlerin sayısının artmasının Trabzon için büyük bir şans olduğunu belirterek “Kabinede Trabzonlu isimlerin olması ve sayısının artması bizleri son derece mutlu etmiş, gururlandırmıştır. Sevincimiz iki kat arttı. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni kabinede görev alan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Trabzon damadı olan Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’e ve tüm bakanlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecekleri icraatların şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç