‘Seçimler sandıkta kazanılır’ sözünü hatırlatarak ‘sandık namustur’ diyen Altunbaş, “24 Haziran’da AK Parti olarak son derece önemli bir seçim gerçekleştireceğiz. Teşkilatımız, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde sahadaki çalışmaları yürütüyor. Sandıkları korumak, her sandıkta bir görevli bulundurmak ta sahadaki çalışma kadar bizim için önemlidir. Ortahisar’da kurulacak 681 sandıkta sandık kurulu üyeliğinde görev yapacak ve sandık başında bekleyecek olan müşahitlere yönelik eğitim programı gerçekleştirdik. Kurulacak 681’in sandığın 2’si seyyar sandık olarak hizmet verecek, 2’si de cezaevinde olacak. Seyyar sandıkta yaklaşık 40 seçmen oy kullanacak. Bu da bu seçimin ilklerinden biri olacak. Bizler sandığa her zaman olduğu gibi sahip çıkacağız. Unutulmamalıdır ki; seçimler sandıkta kazanılır. Vatandaşımızın oyunu korumak, sandığa sahip çıkmak görevimizdir. Çünkü sandık namustur” ifadelerini kullandı.

Trabzon’un 13 Haziran Çarşamba günü büyük mitinge hazırlandığını da sözlerine ekleyen Altunbaş, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile olan hasret son buluyor. 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerde Trabzon desteğini hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde sandıkta güçlü bir şekilde gösterecektir. Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletiyle bir araya geleceği mitinge tüm Trabzon halkı davetlidir. 13 Haziran Çarşamba günü saat 13.30’da Meydan Parkı’na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.