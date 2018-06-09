Seçim çalışmalarını Araklı ilçesinde sürdüren AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç, 27 Haziran 2017 tarihinde Şırnak’ta şehit olan Sinan Hamza’nın babasını Taştep mahallesinde ziyaret etti. Baş belası terörün yaklaşık 50 senedir can yaktığını belirten Koç, "Şimdilerde ise Doğu ve Güney sınırlarımızın güvenliği için askerimiz, aşama aşama kayda değer ilerlemeler kaydediyor. Uluslararası güçler devletimizin bölgedeki öneminin farkındalar. Afrin, İdlip Munbiç ve sırada Kandil var. Uluslararası güçler de ülkemizin bu yerlerde işgalci olmadığının farkındalar. Bu toprakların evladı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun son iki senede teröre nasıl bir darbe vurulduğuna tüm dünya şahit oldu. İnşallah en kısa zamanda Kandil Türk askerinin kontrolü altına girecektir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.