AK Parti Trabzon Milletvekili adayları seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Trabzon Milletvekili Adnan Günnar seçimden önceki son hafta çalışmalarını ara vermeden devam ediyor.

Seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitinglerde vatandaşlarla bir araya gelen Günnar Türkiye’nin yeni bir sistemden geçtiğini hatırlatarak “Türkiye yeni bir sisteme geçiyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından daha etkin ve güçlü bir sisteme kavuşacağız. Cumhuriyetimizin siyasi hayatında çok partili dönemin arızalarını beraberce yaşadık. Yıllarca Ülkemizin enerjisini buralara harcadık. Çok acı olayların beraberinde siyasi tarihimizin en zor yıllarını bize yaşattılar. Şimdi bu seçim tarihi bir seçim olacak. Büyüyen ve gelişen Türkiye’yi Dünyanın on büyük ekonomisinden birisi yapacak.Aziz Milletimiz bu durumun farkındadır.24 Haziran da Cumhur ittifakının adayı AK Partinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyerek bu tarihi anın paydaşı ve asıl unsuru olduğunu gösterecektir. Cumhur ittifakının dışında kalan siyasilere de bir bakalım. Seçim meydanlarında ağızlarından yıkmak,sökmek, korkutmak ve nefret içerikli söylemler haricinde birşey duydunuz mu? Bir tane projeleri var mı? Biri gelirse askerin apoletlerini sökecek bir diğeri Validen, Emniyet Müdüründen hesap soracak. Bir başkası yargı mensuplarına gününü gösterecek. Bu sözleri size söyletenler kim? Bu talimatları kimlerden alıyorsunuz? Cumhur ittifakının karşındaki bu beş benzemez nasıl oluyor da sözbirliği etmişçesine hep bir ağızdan içinde Millet olmayan laflar,saçmalıklar içinde olabiliyorlar. Siz bu kafayla Ülke yönetme yetkisini Milleten nasıl alacaksınız? Bol keseden yalan vaatlerde bulunuyorlar. Seçim palavralarının artık Millet tarafından dikkate alınmadığını 16 yıldır 12 seçimdir göremeyecek kadar basiret yoksununuz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bunun böyle olmadığını bütün dünya gördü de bir siz göremiyorsunuz. Zaman Türkiye’den yanadır. Zafer Ülkemizindir dedik ve ’vakit Türkiye vakti’dir diyerek yola çıktık. Biz hep birlikte Türkiyeyiz” dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitinglerle vatandaşlara hitap etti.

Türkiye’nin seçim gündemi ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Salih Cora, “Ülke olarak geleceğimizi tayin edeceğimiz seçimlere kilitlendik. Ancak bizim istikbalimizi ilgilendiren bir meseleyle Avrupa’nın bu kadar alakadar olması çok manidardır. Yıllarca PKK’ya kucak açan Almanya şimdilerde FETÖ’cülere kol kanat germektedir. Türkiye’ye ihanet edenler soluğu Almanya’da alıp devlet güvencesinde keyif sürmektedirler. Ancak aynı Almanya, AK Parti’ye propaganda izni vermemekte, ipe un sermektedir. Peki sadece Almanya mı? Hollanda, Cumhurbaşkanımızın gurbetçi vatandaşlarımıza göndermiş olduğu mektuplara dahi tahammül edemiyor. Üstelik buna diğer Avrupa ülkeleri de destek veriyor. Milletimizin hayrına rüya görmeyenler bir defa daha suçüstü yakalanmıştır” diye konuştu.

Avrupa’da Türkiye seçimlerine yönelik oluşturulmaya çalışılan algıyı hastalıklı bir ruhun dışavurumu olarak değerlendiren Salih Cora, “Türkiye’nin ilerleyişi, gelişmesi ve büyük vizyonlar ortaya koyması Avrupa’yı her anlamda rahatsız etmiştir. Demokrasi ve özgürlük gibi medeni değerleri Türkiye’ye karşı bir kalkan olarak kullanmaya devam eden Avrupa medyasını dehşetle takip ediyoruz. Terör örgütlerine kucak açarak medeni olunmaz. Fransız Le Monde, Le Point, Le Figaro ve L’express gibi basın kuruluşları her gün Cumhurbaşkanımıza hakaretler ediyor. Elinde milletimizin kanı bulunan Demirtaş’ı büyük bir lider olarak pazarlıyorlar. Nerede bir Türkiye düşmanı varsa onu el üstünde tutuyorlar. Tüm imkânları ile ülkemize saldırıyorlar. Ancak hesap etmedikleri mutlak bir gerçek var. O da aziz milletimizin yüksek ferasetidir. Güneşin balçıkla sıvanamayacağını bir kez daha tecrübe edecekler. Hevesleri kursaklarında kalacak, tüm hesapları ayaklarına dolanacak. Milletimiz ile beraber yürüdüğümüz bu kutlu yol seçim gecesi menziline ulaşmış olacaktır” şeklinde konuştu.