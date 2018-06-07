Şalpazarı esnafını ziyaret ederek vatandaşın sıkıntı ve temennilerini dinleyen AK Parti 27. dönem Trabzon Milletvekili adayı Muhammet Balta, “16 yılda hayata geçirdiğimiz reform ve projelerimizle her alanda milletimizin hayatını kolaylaştırdık. İnanıyorum ki milletimizin teveccühüyle 25 Haziran günü yine milletimize hizmet yolunda kutlu yolculuğumuza devam edeceğiz” dedi.

Milletin refahını ve gelişmişlik seviyesini arttırmak için canla başla çalıştıklarını belirten Balta, “Haziran 2015’den bugüne kadar tüm ilçelerimizde olduğu gibi Şalpazarı’mızda da söz verdiğimiz ne varsa bu zamana kadar hepsini yaptık. Şalpazarı Meslek Yüksek Okulu kurulmuş ve inşaat çalışmaları başlamıştır. Belediye Hizmet Binası, Şalpazarı Hükümet Konağı programa alınmış olup ihale aşamasındadır. Ağasar dere ıslahı ihalesi tamamlanmıştır. Geyikli sağlık evi ihalesi yapıldı ve yapımına başlandı. Bunun yanı sıra Şalpazarı Sosyal Kültürel bilgi evi Üsküdar Belediyesi tarafından hibe proje olarak yürütülmekte olup proje bedeli 2.800.000 TL dir. Afet yardım kapsamında Başbakanlık Afet Acil ve Durum Yönetimi Başkanlığı eliyle ilçemize 1.026.000 TL destek sağlanmıştır. Proje aşamasında olan yatırımlarımız; Sis Dağı ve Gökçeköy gölet projesi, Şalpazarı ilçe stadyumu, TOKİ konut inşası 120 konut olarak planlanmaktadır. Bu ve bunun gibi birçok çalışmamız devam etmektedir. Şu anda proje aşamasında olan bütün işlerimizin takipçisi olacağız ve bir an önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Ağasarlı hemşerilerimiz ülkemizin 16 yıllık AK Parti iktidarıyla büyük bir atılım içinde olduğunun bilincin de olduğu dile getiren AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Balta, “Şükürler olsun ki yaptığımız çalışmalar ile milletimizin yüzüne ak bir anlayışla bakabiliyoruz. Hemşerilerim ilk günkü ilgi ve sevgi seliyle bizleri karşılıyor. Elbette bizlerden talep ve beklentileri var. Eksikliklerimiz tabi vardır. Ama bundan sonrada yine yaparsa AK Parti yapar diyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilçe iftar programına katılarak burada da vatandaşla iç içe olan Balta daha sonra ilçe merkezinde bulunan çay ocaklarını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.