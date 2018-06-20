AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora:

Trabzon’un Düzköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Bahattin Baştan’ı büyük bir kalabalık gözyaşları içerisinde ebediyete uğurladı.

Cenaze töreni sonrasında şehit ailesine de taziye ziyaretinde bulunarak üzüntüsünü dile getiren Cora, “Düzköylü hemşehrimiz Bahattin Baştan’ın Siirt’in Eruh ilçesinde hain bir terör saldırısı sonucu şehit olması sebebiyle büyük bir hüzün yaşıyoruz. Kahramanımız bugün ebediyete uğurladık. Aziz şehitlerimizin kahramanca mücadelesi bu toprakları bize vatan kılmaktadır. Bahattin kardeşimizin şehadeti yüreklerimizi yakmıştır. Tek tesellimiz ise Allah’ın kendisine mükafatını en yüksek mertebeden verecek olmasıdır. Bu duyguyla tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Türkiye’nin özellikle son dönemde başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı hayati darbeler indirdiğini söyleyen Cora, “Cumhuriyet tarihinde terör örgütleriyle en şiddetli çatışma dönemini son yıllarda yaşadık. PKK ile hendek barikat terörü adı altında çok çetin ve yoğun çatışmalar yaşandı. PKK o dönem tarihinin en büyük hezimetine uğramıştır. Çok sayıda şehitler verdik, zorlu bir zaman diliminden geçtik. O dönem çatışmalarda Heron’ları kullanıyorduk. Arızalandıklarında temin ettiğimiz ülke olan İsrail’den yedek parça istemiştik ve bunu bize göndermemişlerdi. PKK ile mücadele ederseniz biz size bunları göndermeyiz dediler. Cumhurbaşkanımızın yönlendirmeleri ve cesaretlendirmeleri ile İHA’ları ürettik ve PKK ile mücadelemizde büyük başarılar elde ettik. Şu anda mağaralarından çıkamayacak durumdadırlar. Bir zamanlar kurtarılmış bölge olarak ilan ettikleri yerlerde çaresiz bir biçimde kurtarılmayı beklemektedirler” şeklinde konuştu.

Şu anki mücadele İstiklal Savaşından

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç ise seçim çalışmalarını ilçeleri gezerek sürdürüyor. Koç, şu an verilen mücadelenin istiklal savaşı mücadelesinden farksız olduğunu kaydederek "İstiklal Savaşı mücadelesi 100 sene sonra tekrar ediyor. Roller değişik ama sebep ve sonuç ilişkisine baktığımız zaman aynı mücadeleyi veriyoruz. Onun için devlet başkanımızın koluna girmeliyiz, ona destek vermeliyiz" dedi.

Akçaabat ilçesinde temaslarda bulunan ve halkla bütünleşen Koç, Türk ve Müslüman dünyasının, yani 1.5 milyar insanın aklının, gözü ve kulağının 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde olduğunu belirtti. Milletvekili Adayı Koç "Bu seçim onları çok yakından ilgilendiriyor. Allah’a şükür bu temsil kabiliyeti bize ecdadımızdan, Fatih’ten, Yavuz’dan, Kanuni’den kaldı. Zaman içerisinde bir takım sıkıntılar oldu ama çok şükür insanlığımızı kaybetmedik. Atatürk bu memleketi kurarken, yanında bizim dedelerimiz vardı, Ali Şükrü Paşa’lar vardı, Trabzon’un önde gelenleri vardı. Biz ağa torunuyuz, biz sıradan bir millet değiliz. Bir misyon sahibiyiz. Bizi bugün anlamak istemeyen insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bize Suriye’de ne işiniz var, orada ne işiniz var, burada ne işiniz var diyorlar. Bunlar bizim akrabalarımız. Yüz sene öncesine kadar beraberdik. Başlarına bir felaket geldi diye biz bunu görmemezlikten mi geleceğiz? Biz bunu yapamayız. Gözümüzün içine bakan 1.5 milyar insan için biz güçlü olmalıyız. Ben bütün dünya ülkelerini dolaştım nerdeyse. Şunu gördüm; Bu pasaport çok kıymetli bir pasaport. İnsana gurur veriyor. Başımız dik oluyor. Beklentiler çok yüksek biliyorum ama Allah bize yardım ediyor. Sonuçta biz vekiliz, asil olan milletimiz. Onların emanetine sahip çıkmak bizim görevimiz. Bu emanetin büyük bir vebali var biliyorum ama sizin emanetiniz çok kıymetli. O emaneti en iyi şekilde taşımak için büyük bir mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.