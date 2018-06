AK Partili vekil adayları Ortahisar’ı karış karış gezmeye devam ediyor.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu seçim çalışmalarına Ortahisar’da devam ediyor. Ortahisar ilçe merkezini karış karış eden Ayvazoğlu, Pazarkapı, Kadınlar Pazarı ve Bedesten Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştirip alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip destek istedi. İftarını İHH Trabzon Şubesinin "Ümmet İftarı" programında yapan Ayvazoğlu ve beraberindekiler sonrasında Ortahisar İnönü Mahallesinde sandık bazlı ev toplantısına katıldı. Ayvazoğlu, hem evlerde hem dükkânlarda hem de sokakta bire bir vatandaşlarla iletişim kurup destek sözü aldığını belirtti.

Ayvazoğlu, "Çok yönlü programlar yapıp kısa sürede daha çok hemşerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Her ulaştığımız vatandaşımızdan destek sözü alıyor ve 13 Haziran’daki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki büyük buluşmasına davet ediyoruz. Bize sadece destek vermekle kalmayıp dua eden hemşerilerimizle ne kadar övünsek azdır. Evini açan kadınlarımıza, tezgahında alışveriş yaptığımız pazarcımıza, dükkanında memleket meselesi konuştuğumuz esnafımıza ve sokaktaki her bir vatandaşımızdan Allah razı olsun. Trabzon gün geçtikçe 24 Haziran’daki rekor oy oranına ulaşmamıza hazırlanıyor. Cumhurbaşkanımızın Başkan olmasının yanı sıra Güçlü Meclis ve Güçlü Trabzon için bizlere her türlü destek verenlere teşekkür ediyorum. 24 Haziran’a kadar değil 24 Haziran’dan sonra da çalışmalarımıza bu aşk ve bu enerjiyle devam edeceğiz" dedi.

“Bu oyunu sahneye koymaya çalışanları Tuş edeceğiz”

AK Parti Milletvekili Adayı Selçuk Çebi, Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarındaki esnafları ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürdü. 24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarına devam eden AK Parti Milletvekili Adayı Selçuk Çebi esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Çebi, Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi etrafındaki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla bir müddet sohbet ederek destek istedi. Siyasetin bir takım oyunu olduğunu belirten Selçuk Çebi, en üst kademede aldığı 3 dünya şampiyonluğu ve diğer kademelerde aldığı 10’un üzerinde dünya şampiyonluğuna atıfta bulunarak “Karşıma dünyanın en iyi güreşçini getirin evelallah önce sizin duanızla sonra da çalışma ve inancımla sırtını yere getirip tuş etmesini bilirim. Ancak siyaset bir takım oyunudur. Daha önce defalarca sahneye koymaya çalıştıkları ve en son 15 Temmuz darbe girişimi ile başaramadıklarını, şimdi 24 Haziran seçimlerinde yapmaya çalışıyorlar. Ülkemize karşı oynanmaya çalışılan oyunları hep beraber bozacağız. 24 Haziran’da bu oyunu sahneye koymaya çalışanları, Allah’ın izniyle ve sizlerin desteğiyle, hep beraber tuş edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programının ikinci bölümünde Araklı’ya geçen Çebi, burada da esnaf ziyaretlerine devam etti. Araklı doğumlu olan Çebi Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı ve samimi sohbetler eşliğinde çalışmalarını sürdürüp destek istedi. Selçuk Çebi daha sonra Beşirli Sahili’nde vatandaşlarla bir araya geldi ve sohbet etti.