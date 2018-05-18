AK Parti’nin Trabzon’daki kurucuları iftar yemeğinde buluştu

Bu yıl 5.’si düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda kurucu ilçe ve belde belediye başkanı katıldı.

Yemekte konuşan Başkan Genç, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana hep yükselerek bu günlere geldiğini belirterek "14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurulan bu kutlu yolculukta yer almayı Cenabı Allah bize nasip eyledi. Kurulduğumuz günden bu yana her zaman diliminde yükselerek kıymetli cumhurbaşkanımız sadece ülke içinde değil, bütün mazlum ve masum insanlığın sesi oldu. Haksızlığa karşı makamı ve mevkisi ne olursa olsun bunu onların yüzüne karşı haykırdı. Önemli bir gelişmedir. Artık yeryüzünde bütün insanlığa sunduğumuz medeniyet anlayışının tekrar ayağa kalktığını görmekteyiz. Bu anlayış milletimizin de desteğiyle devam edecektir. Böyle bir sorumluluğumuz var. Geldiğimiz sürecin daha iyi noktalara çıkması için önümüzdeki kritik bir seçim vardır. Bütün parti ve belediye başkanlarımızla, üyelerimizle el ele vererek inşallah bize yakışanı yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde mecliste çoğunluğu sağlamak için her bir oyun önemli olduğunu belirten Başkan Genç, Bu seçimin diğerlerinden bir farkı vardır. Biz şu anda Trabzon’da vereceğimiz oyla sadece Trabzon milletvekillerini seçmekle kalmayacağız, yani cumhurbaşkanımızı seçmekle kalmayacağız, Trabzon’da artırdığımız her bir oy Edirne’de, Tekirdağ’da eksik bir gediği tamamlayacak. Onun için böyle önemli bir seçimin arifesindeyiz. İnşallah, Trabzon da kendine yakışanı yapacak. Bu birlik ve beraberlik içinde inşallah 24 Haziran’dan galip çıkarak Trabzon’da ve Türkiye’de AK dava olarak yolumuza devam edeceğiz. Bizler sizlerin tecrübeleriyle birlikte sizlerden aldığımız bayrağı sizlerle istişareyle birlikte daha ileri noktalara taşımak için gece gündüz demeden çalışma gayreti içinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Burada olan olmayan herkese ve sizlere katılımınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum" dedi.

Konuşmasında AK Parti kurucu İl Başkanlığı görevinin bütün hayatı boyunca yapmış olduğu en kıymetli görev olduğuna dikkat çeken AK Parti Kurucu İl Başkanı İbrahim Keskin, "Değerli dostlar ben hayatta çok işler yaptım, çok görevlerde bulundum. Ama bunların içerisinde herhalde en kıymetlisi AK Parti’nin Trabzon’da kurucu il başkanı olmak görevidir. Siz değerli arkadaşlarımıza AK Parti’yi Trabzon’da kurduk. Ben bu yemeği tertip eden değerli belediye başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha nice başarılara diyorum, hepinize saygılar ve sevgiler diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasında, "AK Parti kurulurken birçok insan sağa, sola öteye, beriye kaçıyordu. İşte bu teşkilat, buradaki insanlar ellerini değil bedenlerini taşın altına koyan insanlardır" diyen AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, şunları söyledi:

"Dolayısıyla sizlerle birlikte olmaktan, onur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Allah-u Teala sizlerin yaptığı emekleri zayi etmedi, bunu çok daha iyi neticelerini 2050, 2060’lı yıllara geldiğimizde göreceğiz. Bu dava öyle bir davadır ki 2060, 2070’lere girdiğimizde bizim torunlarımız, bizim çocuklarımız bakın benim babam da benim dedem de bu davada hizmet etti diye gurur duyacaklar. Bu davada emeği geçmiş olan siz değerli büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da sizi desteklerinizle yanımızda görmeyi arzu ediyoruz. Vefat eden arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Sağolun, varolun."

Konuşmasında AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerini kazanamama diye bir telaşının ve endişesinin olmadığına dikkat çeken AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ise "Belediye başkanımıza bu organizasyonu başlattığı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim yapmamız gerekeni o yapıyor ama biz de ayrı gayrı yoktur. Biz 57 tane kongre gerçekleştirdik. Allah nasip ederse 24 Haziran’da seçimlere gideceğiz. İnanın çok fazla bir telaşımız ve endişemiz olmadı. Sizler bize öyle bir sistem teslim ettiniz ki hiç endişelenmedik. Hemen çalışmalara başladık. Şu anda 59 aday adayımız var. Allah nasip ederse de pazartesi adaylarımız belli olacak. Biz aynı bu ekiple sahada olacağız. Şundan en küçük bir şüpheniz olmasın bir eksikliğimiz varsa o da zaman yetersizliğinden ya da düşünemediğimizdendir. Yoksa başka bir niyetimiz olamaz. Hepinizin üzerimizde emeği var, Allah razı olsun. Şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanını seçelim. Cumhurbaşkanını seçeceğiz ama onu destekleyen meclisin de olması lazım. Dolayısıyla ikisi de önemli. Hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Böyle güzel bir organizasyonda bizleri buluşturan başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah 25 Haziran’da çok iyi bir sonuç elde ederiz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.