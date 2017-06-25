Akçaabat’ta Bayramlaşma Töreni

Belediye Başkanlığı önündeki Atatürk Parkında düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Muhammet Balta, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Beşir Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hacıhasanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Emre Akgün, İlçe Müftüsü Ramazan Tekin, Akçaabat, STK Temsilcileri, Belediyesi Başkan Yardımcıları Osman Parlayan ve Cevat Birinci, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Muhammet Balta bayramların milli birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek bayramın, ülkemize, İslam alemine, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilediler.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen’de birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “ Ramazan Bayramında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölge olarak güzel bir Ramazan geçirdik ve nihayet bayrama ulaştık. Bayramlar; kaynaşma, birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma günleridir. Bu, başka toplumlarda olmayan bir güzelliktir. Şu anda cephede olan, mücadele veren askerlerimiz var onları şükranla anıyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Millet olarak bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. İlim ve teknolojiyle birlikte bunu daha ileri seviyelere taşıyacağız. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, protokol üyeleriyle tek tek tokalaşarak bayramlaştı. Bayramlaşma töreni vatandaşlara çeşitli ikramların sunulmasıyla sona erdi.