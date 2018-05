Arslantürk dünya fındık rekoltesi tahminini değerlendirdi

İspanya’nın Sevilla kentinde yapılan Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC) toplantısını değerlendiren Aslantürk, Türkiye’nin fındık üretimini arttırması için çok ciddi tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti. Arslantürk “Bu yıl INC toplantısı İspanya’nın Sevilla şehrinde yapıldı. Dünya fındık rekoltesi toplam 955 bin ton, Türkiye rekoltesi ise 640 bin ton olarak açıklandı. Bu şu anki görüntülere göre var olan bir durum. Bunun daha iyi ya da daha az olma ihtimali var. Bunu ancak önümüzdeki günlerde görebileceğiz. Geçen yıl Türkiye’nin fındık rekoltesi 750 bin ton olarak gerçekleşti. Dünyada ise 1 milyon ton üretim söz konusuydu. Türkiye’ye bakıldığında toplam dünya üretiminin yüzde 67’sini gerçekleştirir durumda. Maalesef her geçen yıl dünyadaki üretim oranımız sürekli düşmekte. Bundan sonrası için çok ciddi tedbirler almamız ve bahçelerimizde verim ve kaliteye yönelik ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor” dedi.

"Siyasiler fındığı oy malzemesi yapmasın"

Siyasilerin önceki yıllarda olduğu gibi bu dönemde fındığın fiyatıyla ilgili açıklama yapmasını doğru bulmadıklarını belirten Arslantürk, “Ben bu vaatlere katılmıyorum. Bu her zaman yapılan bir popülizm. Bu doğru değil. Fındıkta hedefimiz, en iyi, en kaliteli verimi üreterek bütün dünyaya bu ürünü pazarlayabilmek. 650-750 bin tonluk üretimin önemli bir kısmını biz yurt dışına yolluyoruz. Netice itibariyle fındık bir sanayi ürünü. Sanayi ürününde sürdürülebilir bir öngörü olmalı. Bununla ilgili bir plan ve projeyi ortaya koyabilmek için mutlaka geçmiş ve geleceğe yönelik ortada bir düzenin olması gerekir. Bu olmadığı müddetçe, siyasilerin buna bir popülizm ve oy ayağı mantığı ile baktığı müddetçe biz maalesef bir yol alamayacağız. Geçmişte yapılan en büyük hatalar buydu. TMO hala piyasalarda. Önümüzdeki sezonda büyük bir ihtimalle piyasalarda kalacak. Burada önemli olan birinci derecede üreticinin maliyetlerini ön planda tutan bir fiyat politikasını ortaya koyabilmek. Ancak mutlaka onun altında da mutlaka sürdürülebilir yapıyı da iyi bir şekilde ortaya koymamız gerekir" diye konuştu.

"Fındıklı baklava çeşitlerini artırıp fıstıklı baklavaya alternatif oluşturmamız lazım"

Son günlerde baklavalık fıstık fiyatlarının artmasını doğru bulmadığını da belirten Arslantürk, fındıklı baklava çeşitlerinin arttırılarak fıstıklı baklavaya alternatif oluşturması gerektiğine dikkat çekti. Arslantürk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ürettiğimiz tüm tarımsal ürünlerin tamamını tüketecek bir alt yapıyı oluşturmamız lazım. Makul düzeyde, hem üreticiyi mağdur etmeyen hem de tüketicinin yeme alışkanlıklarındaki sürdürülebilirliği sağlama adına bu tür tarımsal ürünlerde çok daha dikkatli davranmamız gerekir. Fıstıklı baklavaya fındıklı baklava bir alternatif tat. Lezzet olarakta fıstıktan aşağı kalır yanı yok. Tüketicilere önerimiz fındıklı baklava tüketimlerini bir miktar arttırsınlar. Baklava üretimi yapan şirketlerin de fındıklı baklava çeşitlerini arttırıp fıstığa bir alternatif oluşturmaları lazım. Fındıklı baklava bölgemizde son derece fazla tüketilen ürün ve son derecede lezzetli. Tavsiyemiz mutlaka fındıklı baklava tüketilmesinden yana. Tatlı kültürü Doğu ve Güneydoğu bölgemizde çok daha yoğun. Diğer bölgelerde o kadar yoğun değil ve orada bu işle iştigal olan firmalar o bölgenin ürünlerini bugüne kadar ön plana çıkardılar. Aslında bütün Türkiye tatlarını ön plana çıkarmak lazım. Bizim sadece içerideki problemiz bu değil, yurt dışında da aynı problemlerimiz var. Esas ürünümüzde mutlaka ülkeye fayda getirecek şekilde en iyi şekilde içeride ve dışarıda bunu pazarlayabilmek lazım."