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10 Haziran 2018 15:13

Babalar ile çocukları yarıştı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Babalar günü etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenledi.

Babalar ile çocukları yarıştı

10 Haziran 2018 15:13


Trabzon Atatürk Alanında organize edilen Babalar günü etkinliğinde çeşitli yarışmalar düzenlendi. Babalar ve çocukların yarıştığı etkinlikte hem babalar hem de çocukları yarışarak eğlenceli vakit geçirdiler.


Anne Çocuk Eğitim Vakfı Baba Destek Programı Saha Sorumlusu Abdulkerim Kalyoncu, AÇEV’den baba eğitimlerinin, katılımcıların ’ilgili babalık’ konusundaki beceri ve yetkinliklerini desteklemeyi hedeflediğini belirterek, "Anne Çocuk Eğitim Vakfı Babalar Günü etkinlikleri kapsamında, baba-çocuk ilişkisinin önemine dikkat çekmek için Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Babalar Günü etkinliği düzenledik. Babalar ile çocukların birlikte oynayabileceği oyunlarda, baba ile çocukları birlikte yarıştırdık. Çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Etkinliklerimiz her geçen yıl daha büyürken, daha geniş kitlelere ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.


Kalyoncu, babaların, çocuklara olan sevgilerini ve duygularını asla gizlememeleri gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımızı dinlemeliyiz ve kendilerine ifade etmelerine fırsat vermeliyiz. Onlarla yakın ilişkiler kurmalıyız. Çocuklarımızın okul süreçlerine dahil olmalıyız. Çocuklar arasında ise asla cinsiyet ayrımı yapılmamalıdır" dedi.


Babalar ile çocukları arasında yapılan çuvalla zıplama, kaşıkta yumurta taşıma gibi yarışmalar renkli görüntüleri sahne oldu.




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