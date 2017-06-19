Babalar ile çocukları yarıştırdılar

Ramazan ayı etkinliklerinin düzenlendiği fuar alanda organize edilen babalar günü etkinliğinde çeşitli yarışmalar düzenlendi. Babalar ve çocukların yarıştığı etkinlikte hem babalar hem de çocukları yarışarak eğlenceli vakit geçirdiler.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı Baba Destek Programı Saha Sorumlusu Abdulkerim Kalyoncu, AÇEV’den baba eğitimlerinin, katılımcıların ’ilgili babalık’ konusundaki beceri ve yetkinliklerini desteklemeyi hedeflediğini belirterek, "Anne Çocuk Eğitim Vakfı Babalar Günü Etkinlikleri kapsamında, baba-çocuk ilişkisinin önemine dikkat çekmek için Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Babalar Günü etkinliği düzenledik. Babalar ile çocukların birlikte oynayabileceği oyunlarda, baba ile çocukları birlikte yarıştırdık. Broşürlerimizle bilgilendirmeler yaptık. İlk iş babalık adlı tişörtlerimizi dağıttık" dedi

Kalyoncu, babaların, çocuklara olan sevgilerini ve duygularını asla gizlememeleri gerektiğini ifade ederek "Çocuklarımızı dinlemeliyiz ve kendilerine ifade etmelerine fırsat vermeliyiz. Onlarla yakın ilişkiler kurmalıyız. Çocuklarımızın okul süreçlerine dahil olmalıyız. Onlarla daha çok zaman geçirip, sorumluluk almalarına yardımcı olmaları gerekir. Çocuklar arasında ise asla cinsiyet ayrımı yapılmamalıdır"diye konuştu.