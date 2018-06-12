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12 Haziran 2018 13:23

Balıkçı tezgahları balık olmayınca sebze ve meyve tezgahına döndü

Karadeniz’de bu sezon en verimsiz dönem yaşanırken çoğu balıkçı tezgahları balık olmayışından dolayı sebze ve meyve tezgahına döndü.

Balıkçı tezgahları balık olmayınca sebze ve meyve tezgahına döndü

12 Haziran 2018 13:23


Bazı tezgahlarda genellikle kültür balıkları yer alırken deniz balıklarına ise neredeyse hiç rastlanmıyor. Balıkçılar özellikle Haziran ortaları ile Ağustos sonuna kadar kısır geçtiğini belirtirlerken, uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Zeki Özçilingir, şu ana kadar hiç böyle bir kısır dönem görmediklerini söyledi. Özçilingir “Bugünlerde balık çok az. Özellikle Mezgit ve Barbun’un olmayışı nedeniyle vatandaş kültür balığına yöneliyor. Şu an en kısır dönem. 1 Eylül’e kadar böyle devam eder. Özellikle mezgit ve barbun’un fiyatı çok yüksek. Örneğin orta boy mezgit 30-40 TL’den başlıyor. Fiyatlar eksiye oranla neredeyse yarı yarıya artmış durumda. Ben şu ana kadar bu kadar bir kısır dönem görmedim. Bu sene çok kısır” dedi.


Balıkçılardan Onur Koç da balık olmayışı nedeniyle mecburen sebze ve meyve sattıklarını belirterek “Balık olmayınca bizde mecburen sebze satıyoruz. Şu an kısır dönem. Balık sezonuna kadar mecburen sebze satmaya devam edeceğiz. Ekonomik kazanç yönünden balık daha avantajlı ancak olmayışı nedeniyle bizde sebze satıyoruz. Normalde işimiz balık” diye konuştu.




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