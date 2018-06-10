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10 Haziran 2018 17:53

Başkan Gümrükçüoğlu: "24 Haziran dönüm noktası olacak"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gümrükçüoğlu:

10 Haziran 2018 17:53

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon’daki sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile sahur programında bir araya geldi.


Olimpiyat (EYOF) Parkında gerçekleştirilen toplantıda STK yetkililerine çalışmalardan ötürü şehir adına teşekkür eden Gümrükçüoğlu, STK’lar tarafından yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesinin yapısı ve çalışmaları hakkında STK yetkililerini ayrıntılı olarak bilgilendiren Gümrükçüoğlu, 4 yılda altyapıdan üst yapıya her alanda önemli işlere imza attıklarını ifade etti.


Gümrükçüoğlu, çalışmaları hakkında katılımcıları ayrıntılı olarak bilgilendirdi ve sorularını yanıtladı. 24 Haziran seçimlerinin Türk ve dünya tarihi için büyük bir dönüm noktası olacağını kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, "24 Haziran seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin resmen yürürlüğe girecek. 24 Haziran’dan sonra devletimiz ve milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok daha emin adımlarla yola devam edecektir" ifadelerini kullandı.




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