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22 Mayıs 2018 15:44

Başkan Gümrükçüoğlu: “Erdoğan’ı farkla seçeceğiz”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gümrükçüoğlu: “Erdoğan’ı farkla seçeceğiz”

22 Mayıs 2018 15:44

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili adayları ile Çaykara ilçesini ziyaret etti.


AK Parti Çaykara İlçe binasında partilileri ile bir araya gelen ve milletvekili adayları ile birlikte Çaykara’yı gezen Gümrükçüoğlu, “Millet olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir farkla Cumhurbaşkanı olmasını sağlarken bunu muhakkak büyük bir Meclis çoğunluğu ile tesis edeceğiz” dedi.


Çaykaralılara Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Gümrükçüoğlu, “Bu yılki hedefimiz mahalle yollarımıza 400 bin ton asfalt sermektir. Bu büyük bir rekordur. Trabzon’un tarihinde böyle bir rakam yoktur. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak bize ‘istediğiniz kadar bitüm veriyorum size’ dedi. Bitüm asfaltın yüzde 45’dir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Maliye kaynağı ile 40 milyon TL beton yol için göndermiştir. Bütün bu beton yollar ilçelere dağıtılmıştır. İhaleleri Valilik marifeti ile yapılmış, yol betonlamaları gerçekleştirilmektedir. Şehrimize kazandırılacak Yatırım Adasının yasası çıkmıştır. Demiryolunun uygulama projesi yapılacaktır. Şehir hastanesi yapılacak. İkinci devlet üniversitesi geliyor. Bunları şehrimize kazandıranlar işte bu milletvekillerimizdir. Hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.




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