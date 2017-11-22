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22 Kasım 2017 12:22

Başkan Sağıroğlu, şoför esnafıyla bir araya geldi

Trabzon’un Yomra ilçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Kaşüstü Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi’nin organize ettiği toplantıda şoför esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Sağıroğlu, şoför esnafıyla bir araya geldi

22 Kasım 2017 12:22


Düzenlenen toplantıya Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu’nun yanı sıra Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Turan Altuntaş, Kaşüstü Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Süleyman Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaşüstü Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Süleyman Çalışkan, kooperatif olarak aldıkları karar neticesinde mevcut başkan Turan Altuntaş’ı destekleyeceklerini belirterek, “15 üyemizle yaptığımız toplantı sonrasında mevcut başkanımızı destekleme kararı aldık” dedi.


Kooperatifin davetlisi olarak toplantıya katılan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ise, şoför esnafının kent için çok önemli olduğunu belirterek, “Şoför arkadaşlarımız bence kentin nabzını tutuyorlar. Aslında siyasilere de yön veriyorlar. Kamuoyu araştırması yaptırmaya gerek yok. Şoför arkadaşlara sorarsanız kendi durumunuzu görürsünüz. Çünkü sizler, kentin nabzını en iyi biçimde tutansınız. Talepleriniz bizim için çok önemli. Her zaman destekçiniz olduk. Bunun yanı sıra zaman zaman vatandaşımızdan da sizler adına şikayetler geliyor. Bu şikayetleri en aza indirmemiz gerek. Biz birlikte bu sorunları ortadan kaldıracağız. Sizin içinde bizim içinde müşteri memnuniyeti çok önemli. Makamlarımız bir olmasa da her işin bir kanunu, kuralı var. Çünkü bizler vatandaşımızın hizmetkârıyız. Siz ne kadar sorunsuz çalışırsanız bizde o kadar vatandaşımızı rahat ettiririz. Yomra Belediyesi olarak tüm esnafımız bizim için çok önemli. Bizler esnafımıza yerel yönetim olarak elimizden gelen desteği verdik yine vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Turan Altuntaş’ da kendilerine verilen desteğe teşekkür ederek, “Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz” dedi.




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