Başkan Sarıalioğlu basın mensupları ile kahvaltıda buluştu

Trabzon’un Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelerek görevi süresince yaptığı çalışmaları anlattı.

Basın mensuplarının ‘Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutlayan Sarıalioğlu, görevi başında yaşadığı aksiliklere vurgu yaparak “Göreve İlk başladığımız yıl bir sel felaketi yaşadık ve 20 milyon TL hasar söz konusuydu. Ardından bir sel felaketi daha yaşadık orada da 5 milyon TL ilçemiz bir zarar gördü. Yaralarımızı sardığımız sırada bu kez ülkemiz bir darbe girişimi yaşadı. Hayat hızlı bir şekilde ilerlerken bir de kalp krizi geçirdim. Geriye dönüp baktığımda ne yaşanılırsa yaşanılsın, bizden desteğini esirgemeyen vatandaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve Sayın Bakanımız Süleyman Soylu sayesinde önemli bir yol kat ettik” dedi.

İlçede yaptıkları yatırımlara değinen Başkan Sarıalioğlu “Of’umuza kapalı yüzme havuzu kazandırdık, gençlik merkezimiz açıldı, spor kompleksimiz yapılacak ve yakın zamanda müteahhit başlayacak. İlçe stadyumunun olduğu alanda, yeni stadyumun yapılması halinde bölge hastanesi yapılacak. Eğitimin seviyesini yükseltme adına birçok eğitim kurumu açıldı. Eğitimde alacak olduğumuz mesafeye çok önem veriyoruz. Şimdi bir hayırseverimiz tarafından 150 yataklı kız yurdu yapılıyor. Yine bir hayırseverimizde 80 yataklı akşam sanat okulu ve öğretmenevi yapacak. Yeni Hükümet Konağımız yapılıyor o da Eylül ayında teslim edilecek. Bu yıl içerisinde kırsal mahallerimizde, beton ve asfalt yol, taş duvar gibi çalışmalar yapıldı. Tabi büyükşehir olmakla birlikte mahalle sayımız artınca iş yükü de arttı. İhtiyaca karşılık verebilmek için de makine parkımızı da yeniliyoruz. 180 kişilik kadromuzla 7/24 68 mahallemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Yatırımların maliyeti 120 milyon TL’yi buluyor” diye konuştu.

Gelecek yıllarda yapılması planlanan projelerinden de söz eden Başkan Sarıalioğlu, “Of sahil dolgu alanı protokolü söz konusu, bu projeyle bağlantılı Karayolları ile birlikte hem kavşak çalışması hem de ilçenin girişin de güzel bir yatırıma imza atacağız. Yat limanı projemiz var, turizm tesislerini çoğaltacağız. İlçemizde yıllardır merak konusu olan sahildeki bina inşaatıyla ilgili de anlaşma sağlandı. Ortaklar arasındaki anlaşmazlık 10 yıl üstüne ortaklığın sona erdirilmesi ile sorun ortadan kalktı. Şimdi tek kişiye kaldı. O da bir yatırımcı arıyor, ‘yap, işlet, devret’ şeklinde bir çözüm üretecek” ifadelerini kullandı.