Beşikdüzü OSB’de yatırımcılara üçüncü bölge açılıyor

Suat Hacısalihoğlu, Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırımcılara tahsisi tamamlanan birinci ve ikinci etapparsellerin ardından üçüncü etap için çalışmalara geçildiğini, en kısa sürede yeni parsellerin yatırımcılarla buluşturulacağını söyledi.

Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nin iki etaptan oluştuğunu, bölgenin birinci etabının alt yapı çalışmalarının 2008 yılında tamamlandığını hatırlatan Hacısalihoğlu, ikinci etabın altyapısı tamamlanmadan bölgeye yoğun talep gösterildiğini ve bu talebin devam ettiğini kaydetti. Başkan Hacısalihoğlu, “Talep yoğunluğu nedeniyle ikinci etapta bulunan parsellerimizin firmalara tahsis işlemleri yapılarak yatırıma açıldı. Bu durum ikinci etapta bulunan firmalarımızın ulaşım ve alt yapıda büyük zorluklar yaşamasına neden olmuş, çözümü aşamasında da son noktaya gelinmiştir. Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgemiz hızla gelişmekte olup üçüncü etap için de çalışmalar başlatılmış olup en kısa sürede yeni parsellerimizi sanayicilerimize ve yatırıma açmayı planlamaktayız” dedi.

Hacısalihoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteği ile yapılan Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi ikinci etap alt yapı ihale duyurusunun 16 Haziran 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlandığını ve ihalenin 6 Temmuz 2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez binasında yapılacağını sözlerine ekledi.