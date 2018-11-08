Bu yaylanın her yerinde bir şehitlik var

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası, doğal güzelliğinin yanı sıra şehit mezarlarıyla da ön plana çıkıyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Sultan Murat Yaylası'nda neredeyse her yerinde şehitlik bulunuyor. 1916 Osmanlı-Rus Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı 13. Tümen 4. Alay 4. Tabur'da görev yaparken 9-10 Haziran 1916 yılında Sultan Murat Hanı Tepesinde şehit olan askerlerin yer aldığı şehitlikler yaylaya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yayladaki 3 ayrı bölgede bulunan şehitliklerin bir bölümünde 1 yüzbaşı ve 69 askerin bulunduğu kabristan yer alırken, diğer bölgede ise şehit olan 7 kardeşin mezarı bulunuyor. Yaylada bir başka bölgede ise 4 tane ayrı ayrı yerlerde bulunan şehit mezarları dikkat çekiyor. 1916 yılındaki Osmanlı-Rus savaşında şehit düşen 4 asker şehit düştükleri yerde defnedilirken, şehitler için her yıl 23 Haziran yapılan törenle anılıyor. Sultan Murat Yaylası'nda isimleri ve yerleri belli olan 70 şehit bulunurken, çevre mezarlıklarında isimsiz, kitabesiz olarak sadece köylülerin korunmasına kalmış birçok şehit mezarı daha bulunuyor.

“Turistler şehitlikler için geliyor”

36 yıldır yaylada esnaflık yapan Mustafa Liman, turistlerin genellikle yaylayı şehitlikler için ziyaret ettiğini belirterek, “1916 yılındaki Rus Savaşı'nda şehit düşen askerlerin mezarlıkları bulunuyor. Sultan Murat Şehitliğinin 200 metre ilerisinde ise 7 kardeş şehitliği var. Onunda ilerisinde 4 tane daha ayrı ayrı şehitlik var. Onların şehit olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi yok. Kışın yaylalarda geç kalanlar oluyordu şehire inmeye çalışırken tipiye takılıp hayatını kaybedenlerde oluyordu. Turistler genellikle buraya şehitlikler için geliyor. Bu yaylada tam bir tarih yatıyor. 20 Haziran'da şenlikler yapılıyor. Bu şenliklerde ayrıca şehitlerde anılıyor. Bu şenliklere 50 bin civarında katılım oluyor” dedi.

Şehit düştükleri yerde defnedildiler

Yayla sakinlerinden Sıtkı Öz ise Sultan Murat Yaylası'nın Karadeniz'de eşi benzeri bulunmayan bir yer olduğunu dile getirerek “Bu yaylada ayrı ayrı şehitliklerde var onlar 1916 yılında Rus savaşında şehit edilmiş. Toplu şehitlerin bulunduğu mezarlarda bir rivayete göre 58 kişinin öldüğü söylenir ama bunun ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelenlerle her sene şehitler anılır. Yaylada bulunan mezarların tek tek defnedilmelerinin nedeni şehit düştükleri yerde defnedilmeleridir. O nedenle onları ayrı ayrı yerlerde defnettiler. Büyük şehitlik ise hep beraber aynı yerde şehit düştükleri için beraber defnedildiler. Belki de Sultan Murat Yaylası Karadeniz'de eşi benzeri bulunmayan bir yerdir” ifadelerini kullandı.