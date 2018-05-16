Büyükşehir Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Başkan Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 392 kadrolu işçinin yevmiye ücretlerine sosyal haklarda dâhil olmak üzere yüzde 12,5 zam yapıldığını açıkladı.

Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personelinin 77 farklı kurumdan toplandığını ifade ederek “6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında büyükşehir belediyesine dönüşüm sonucu Trabzon il belediyesi, il özel idaresi, 18 ilçe belediyemiz ve 57 belde belediyesi olmak üzere toplam 77 kurumunun personelinden Trabzon Büyükşehir Belediyesi oluşmuş ve bağlı kuruluşu olan TİSKİ Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu yasa gereği olan uygulama sonucu 82 tür yevmiye ortaya çıkmıştır. Yevmiyelere bugüne kadar da bugüne kadarki çalışmalarda da kademeli olarak zam yapılmıştır. Bugün imza altına almakta olduğumuz Toplu İş Sözleşmesi iki yıl sürelidir. 15 Şubat 2018 ile 14 Şubat 2020 arasını kapsamaktadır. Bugün itibariyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 143 kadrolu işçi personel arkadaşımız ve TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde de 172 kadrolu işçi personel arkadaşımız bulunmaktadır. Toplamda 392 çalışma arkadaşımız vardır. Toplu sözleşme ile 15 Şubat 2018 tarihi itibari ile tüm sosyal haklara da olmak üzere yevmiyelere yıllık ortalama yüzde 12,5 oranında zam yapılmıştır. İlaveten söylediğim sosyal haklara zam yapılması beraberce gerçekleştirilmiştir. Mübarek Ramazan ayının ilk gününde bütün çalışma arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı şehrimiz adına tekrar teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Gayretlerinin şehrimizin daha yaşanılabilir, halkın daha çok memnun olduğu, kendi yerel yönetimlerinin başarılı olmasını temin edecek olan bugünden sonraki sağlık sıhhat içindeki çalışmaları münasebetiyle de başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Gümrükçüoğlu’na teşekkür

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise değerlendirmesinde Başkan Gümrükçüoğlu’na 10 yıldır emekçiler adına sürdürdüğü özverili çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Başkan Gümrükçüoğlu’nun işçinin hakkını alması hususunda her zaman hassasiyet gösterdiğini ifade eden Arslan, “Öncelikli olarak Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem Toplu İş Sözleşmesinin masada sonuçlandırılması, hem Ramazanın ilk günü çalışanlarımızla beraber bir iftar programı ile bir arada olmak arzusu hem de bu törenin tevafuken Ramazanın ilk gününe gelmesinden ötürü teşekkür ediyoruz. Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımızın 780 bin Trabzonlu işverenidir. Kamu hizmeti, çok değerli, çok anlamlı, çok kutsaldır. Biz kamu hizmeti yapıyoruz, şehre hizmet ediyoruz, bunun karşılığında da çoluk çocuğumuzun nafakasını elde ediyoruz. Hizmetimizi en iyi şekilde yaparken ücretlerimizi de insanca yaşayabileceğimiz, namerte muhtaç olmadan, akşam eve gittiğimiz zaman eşimizin çocuklarımızın önünde mahcup olmayacak bir ücreti talep etmek sorumluluğumuzda var. Burada Sayın Başkanımızla 10 yıldır çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan şunu lütfen hatırlamalarını istiyorum: Sayın Başkanımız göreve geldiği zaman 3 yıllık sözleşme imzalamıştık. 3 yıl sonra Toplu İş Sözleşmesinde masaya oturduğumuz zaman işçilerin yevmiyeleri 64 liraydı. Dolayısıyla bugün biz 5’inci dönem Toplu İş Sözleşmesini imzalıyoruz. Geldiğimiz rakamlar Türkiye ortalamasının altında rakamlar değildir. Sayın Başkanımızın göreve geldikten sonraki hassasiyetlerinizi biliyorum. Bunun için özellikle teşekkür ediyorum. 10 yıldır birlikte çalışıyoruz. 5’inci dönem sözleşmeyi yapıyoruz. Sayın Başkanımızdan bu şehirde sendika olarak bir kriz yaşamadık. 10 yıl öncesinde ne zaman Trabzon şubesine gelsem arkadaşlarımız ikramiyelerin ne zaman alacağımızı sorardı. Sayın Başkanımız göreve başladıktan sonra biz bunu yaşamadık. Tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.