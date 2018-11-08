Çayırbağı'nın yıllardır bekleyen su sorunu çözülüyor

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çayırbağı mahallesinde yıllardır yaşanan su sorunu çözülüyor.

Düzköy'ün CHP'li Belediye Başkanı Abidin Çelik, AK Parti'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na Çayırbağı mahallesinde hazırlattığı ve yapımının 10 milyon TL'yi bulması beklenen su projesinden ötürü teşekkür etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi‘nin Ekim ayı meclis toplantısının açılışında söz olan Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik Çayırbağı için hazırlanan su projesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Çayırbağı'nın su sorunu vardı. Çayırbağı'nın suyu çok fazla. Sağlıksız su kullanılması ve sayaç takılmamasından dolayı Çayırbağı Belde Belediyesi döneminde bir proje hazırlanmıştı. Şimdi öğrendiğimize göre TİSKİ bu projeyi ihale aşamasına getirmiştir. Bu konuda sizlere ve tüm çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise bunun herkesi gayreti ile olduğunu dile getirerek, “Vatandaşımızın layık olduğu bir hizmetti. Bu hizmetleri sizlerin desteği ile birlikte yapıyoruz. Bu uyumlu çalışmalar hizmete de yansıyor” ifadelerini kullandı.