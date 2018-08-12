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12 Ağustos 2018 18:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suç bizde değil onlarda”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’ni hukuka davet ederek “Biz sizinle NATO’da beraber değil miyiz ? Ne oldu şimdi size ? Bu ortaklığı neden bozuyorsunuz ? Demek ki suç bizde değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Suç bizde değil onlarda”

12 Ağustos 2018 18:37

Suç nerede onlarda. Senin adamın suçluysa senin adamının terör örgütleriyle ilişkisi varsa bu ülkenin de bir yargı sitemi var bir hukuk sistemi var gereği neyse bunu yapar” dedi.


AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Alanı’nda Trabzonlular’a seslendi. Konuşmasında ABD ile yaşanan ekonomik savaşa vurgu yapan Erdoğan “Biz uluslararası hukuka göre hareket ederiz. Hukuk tanımama gibi bir anlayış Türkiye’de yoktur. Dolayısıyla biz kendilerini hukuka davet ediyoruz. Biz sizinle NATO’da beraber değil miyiz ? Ne oldu şimdi size ? Bu ortaklığı neden bozuyorsunuz ? Demek ki suç bizde değil. Suç nerede onlarda. Senin adamın suçluysa senin adamının terör örgütleriyle ilişkisi varsa bu ülkenin de bir yargı sitemi var bir hukuk sistemi var gereği neyse bunu yapar. Siz benim Halk Bankası Genel Müdür Yardımcımı hiçbir suçu yokken tutuklayacaksın, siz kalkıp Halk Bankamıza hiçbir ilgisi alakası yokken yaptırım uygulayacaksın. Türkiye’den de kalkıp burada farklı şeyler isteyeceksin. Biz burada bir mütekabiliyet anlayışı ile hareket etmiyoruz. Sen öyle yapıyorsun da biz böyle yapıyoruz gibi bir mantıkla değil. Suç işleyen bedelini ödeyecek olay budur. Biz bugüne kadar Amerikay’la hiçbir zaman kötü olma gayreti içerisine girmedik. Ama böyle gidecekse Arapların bir sözü vardır ‘Men dakka dukka’ bizde onu yaparız. Hiçbir zaman münasebetlerimizi kötülemekten yana değiliz” ifadelerini kullandı.




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