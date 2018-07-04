Dağın tepesinde kurulacak olan organize sanayi bölgesini tanıttılar

Kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi’ni iş dünyasına tanıtmak amacıyla bir organizasyon düzenlendi.

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, TTSO adına Vakfıkebir OSB Müteşebbis heyetinde bulunan Şaban Bülbül’ün yanı sıra çok sayıda işadamıyla sanayi bölgesinin kurulacağı baliya bölgesine bir gezi düzenlendi.

Ziyaret sırasında Vakfıkebir OSB ile ilgili bilgiler veren Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, “Yaklaşık olarak 810 dönümlük alanda kurulan Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgemize ait hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı, parselasyon planları, kamulaştırma çalışmaları ve sektörel çalışmaları tamamlandı. Planlama alanı bütününde yüzde 52,12 oranında sanayi parseli, yaklaşık yüzde 8,59’lik bölümü sosyal, teknik donatı alanı ve park, yüzde 2,15’i hizmet destek alanı, yüzde 37,14’ü kurum görüşleri ve arazinin fiziki durumuna göre yol planlanmıştır. Planlama alanında; 3 adet 10.001-20.000 m D tipi, 13 adet 7.001-10.000 m C tipi, 21 adet 5.001-7.000 m2 B tipi, 28 adet 3.000-5.000 m2 A tipi olmak üzere toplam 65 adet sanayi parseli yer almaktadır” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi’nin içeriği ile de bilgiler veren ve çevre kirliliğine neden olmayacağını vurgulayan Balta “İlçemizde çevre kirliliği oluşturmayan, gıda ürünleri imalatı, içeceklerin imalatı, tütün ürünleri imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, giyim eşyalarının imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, ağaç-ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, ana metal sanayi, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, bilgisayar- elektronik ve optik ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, diğer ulaşım araçlarının imalatı, mobilya imalatı, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı gibi sektörler başta olmak üzere arsa tahsisi için ön başvurular alınmaya başlanmıştır” diye konuştu.

Vakfıkebir OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Şaban Bülbül ise 3 bin metrekareden 20 bin metrekareye kadar 65 adet sanayi parselinin yer aldığı Vakfıkebir OSB için başvuruların alınmaya başlandığını belirterek “Karma OSB olarak planlanan Vakfıkebir OSB’de 24 sektöre ait yatırımlar yapılabilir. Başvurular alınmaya başlandı. Yeterli talep gelmesi durumunda yer tahsisi aşamasına geçilecek. Düz alanda sanayi bölgesi kurmakla dağın tepesinde sanayi alanı kurmak arasındaki farkı ve zorluğu hepimiz biliyoruz. Özellikle Trabzon gibi bölgelerde sanayi alanı oluşturmanın zorluğu da ortada. Teşvikler de mutlaka buna göre verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Şaban Bülbül, başvuruların alınmaya başladığını da vurgulayarak “14 firmamız yer tahsisi için müracaatlarını yapmıştır. Yer tahsisi ihtiyacı duyan işletmelerin bir an önce başvurularını yapmasını ve bölgenin işler hale getirilmesini bekliyoruz. İstimlak sorunu yok. Bugüne kadar aldığımız tahsis başvurularının büyük çoğunluğu gıda sektörü. Orada yer alacak sektörlerin birbiriyle etkileşimini minimize edecek şekilde tahsis yapmayı planlıyoruz. OSB içindeki bir işletmenin diğer alanlara, sektörlere zarar vermemesi gerekiyor. Arıtmasının, çevresinin çok iyi şekilde yapılması gerekiyor. Vakfıkebir OSB’yi belki de arıtması, suyu, çevre düzenlemesiyle, sosyal donatısıyla Yeşil Organize Sanayi Bölgesi haline getirebiliriz. Sadece işletmelere değil, orada yaşayanlara da değer katan bir bölge haline gelebilir” açıklamasında bulundu.